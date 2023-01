Hogwarts Legacy posílá v novém traileru dopis všem studentům školy čar a kouzel v Bradavicích

Hogwarts Legacy, netrpělivě očekávaná hra z universa Harryho Pottera, ve které budete moct absolvovat svůj vlastní ročník v bradavické škole čar a kouzel, drtí žebříčky předprodejů na všech hlavních platformách. Vývojáři z Avalanche Software ale ještě přitápějí pod kotlíkem a posílají v novém traileru k nedočkavým hráčům sovu s dopisem. Přímo ze hry v něm sice nic nového neuvidíte, atmosféru má ovšem tak parádní, že máte chuť popadnout hůlku a vyrazit na nádraží!

Hogwarts Legacy - Official Cinematic Trailer Video se připravuje ...

Hogwarts Legacy vyjde už 10. února na počítače, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Majitelé konzolí PlayStation 4 a Xbox One si pak budou muset počkat až do 4. dubna, zatímco verze pro Nintendo Switch dorazí do herních obchodů až 25. července.