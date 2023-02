PlayStation Plus představuje hry zdarma pro únor 2023. Je mezi nimi i Mafia

Sony oficiálně představilo svou únorovou dávku her zdarma pro předplatitele služby PlayStation Plus a udělali tak domácím majitelům svých konzolí pořádnou radost. Kromě asymetrické multiplayerové akce Evil Dead: The Game, ve které jeden hráč nahání ty ostatní, oblíbené skateboardové akce OlliOlliWorld a sci-fi střílečky Destiny 2: Beyond Light totiž v nabídce najdete také remake Mafia: Definitive Edition, který nejspíš není v našich luzích a hájích třeba nikomu představovat. Jasně, originál to není, ale i tak jde o parádní záležitost. Všechny hry si můžete prohlédnout ve videu.

Video se připravuje ...

Všechny 4 hry budou v nabídce ke stažení do 6. března 2023.