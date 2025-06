Holoubek v Dukle: Tým potřeboval prokysličit, spolupráce s Haškem je tvrdá. Jaký má cíl?

Už na konci minulé sezony se dlouho mluvilo o tom, že půjdete do Dukly. Od kdy jste věděl, že přijdete na Julisku a jak velké jste měl nervy během baráže s Vyškovem?

„S panem majitelem jsme to řešili dlouhodobě, takže jsem tušil, že by to mohlo nastat. Co se týče baráže, tam patří velký dík všem klukům a lidem, co se na tom podíleli. Zvládli strašně těžké utkání po psychické stránce a udrželi Duklu v lize.“

Prožíval jste to tehdy nějak intenzivněji, když už jste byl s klubem v kontaktu?

„Samozřejmě, sledoval jsem to a držel klukům palce. Nedokázal jsem si představit, že by postoupila Příbram, to mi nedávalo vůbec žádný smysl. Myslím, že by to byl špatný signál pro celý český fotbal.“

Do klubu na jaře vstoupil nový majitel Matěj Turek a sportovní ředitel Martin Hašek. Jak se vám s nimi spolupracuje?

„S Martinem Haškem se znám dlouhá léta, spolupracovali jsme už ve Spartě a on je pro mě záruka férového přístupu a charakteru, což je v českém fotbale výjimečné. S Matějem Turkem jsem se seznámil v zimě, ale mám k němu velkou úctu a spolupráce v tomto týmu funguje výborně. Je to komunikativní a přátelské prostředí. Říkáme si nepříjemné věci natvrdo, Martin Hašek třeba skoro neumí říkat pozitivní věci, ale mně to úplně vyhovuje a ta spolupráce je naprosto nadstandardní.“

Věkový průměr týmu se v létě výrazně snížil. Bylo omlazení kádru jedním ze základních cílů nového vedení?