Slavia vyrazila na soustředění do Rakouska, kam bere už kompletní kádr - tedy i posily a reprezentanty. S týmem necestuje Andres Dumitrescu, který by se podle klubového webu měl zapojit do přípravy jiného prvoligového celku. Budoucnost řeší i Muhamed Tijani, který rovněž neodjel. Petr Ševčík bojuje se zdravotními problémy a Filip Prebsl s Alexandrem Bužkem dokončují jednání o hostování.