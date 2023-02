Služba PlayStation Plus brzy přijde o část svých her zdarma. Stahujte dokud je čas

Společně s novým seznamem měsíčních her zdarma pro službu PlayStation Plus přišlo oznámení, že z ní už brzo zmizí její PlayStation Plus kolekce. Nejde přitom o žádné malé tituly. V nabídce jsou klasiky jako Bloodborne, Days Gone, God of War, The Last of Us: Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End, Fallout 4, Monster Hunter: World nebo třeba Mortal Kombat X. Celkem jde o 19 her. Pokud si ovšem hry stihnete stáhnout do 9. května 2023, budete je moct s aktivním předplatným této služby i nadále hrát. Jde tak trochu o boj s časem, obzvláště pro ty, kterým se stále nedaří next-gen hardware společnosti Sony ukořistit.

Kompletní seznam her, o které se jedná, je následující: