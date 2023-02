První videoherní kategorie cen Grammy má svého vítěze. Zlatý gramofon putuje do Ubisoftu za DLC

Po oznámení, že na cenách Grammy se bude rozdávat i jedna soška za novou kategorii Nejlepší soundtrack ve videohře a dalších interaktivních médiích (v originále Best Score Soundtrack for Video Games and other Interactive Media), všichni netrpělivě čekali, kdo bude letos tím průkopníkem. Nakonec byl výsledek daleko překvapivější, než byste si možná mysleli. Historickou cenu si totiž odnesla Stephanie Economou za svou práci na Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok.

Nutno ovšem podotknout, že konkurence nebyla až na Richarda Jascquese a Marvel's Guardians of the Galaxy příliš vysoká. Další nominovaní byli Austin Wintory za Aliens: Fireteam Elite, Bear McCreary za Call of Duty: Vanguard, a Christopher Tin za Old World.