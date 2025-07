„Je zvláštní, když hrajete čtyři a půl hodiny a nechtějí vás pustit se převléknout. Myslím, že ten rozhodčí by tuhle práci neměl dělat, protože nemá mozek. Říkal jsem mu, že když se pos**u, tak se taky nemůžu převléct, nebo co?“ hněval se Macháč.

Podle grandslamových pravidel mají tenisté právo na dvě přestávky na toaletu nebo převlečení mimo kurt během utkání. Jednu po druhém a druhou po třetím setu. Později již nikoliv. Umpirový sudí však může udělit podle vlastního uvážení výjimku v případě, že je vybavení hráče „poškozené“.

Český tenista si však hodlal před pátým setem krátce poté, co nevyužil tři mečboly, pouze vyměnit zpocené tričko a šortky. A nemínil to udělat v přilehlém tunelu, jak mu navrhovala dorazivší supervizorka. „Z obou stran je tam normálně vidět, ale prý by mi tam dali ručník. To už mě úplně dorazilo a začal jsem bojovat,“ popisoval 23. tenista žebříčku obsah vzrušené debaty.

Na dvorec číslo 12 si nakonec vynutil příchod ještě výš postaveného muže v saku, jenž mu odchod z kurtu kvůli výměně mokrého oblečení povolil. Dohadování prý vzalo Macháčovi energii. Ale zhruba čtvrthodinovou debatní přestávku také uvítal. „Nevadila mi, potřeboval jsem nahnat čas, dát si pauzu a odpočinout si. A taky po prohraném čtvrtém setu odejít z kurtu, srovnat si myšlenky.“

Co chtěl, to si nakonec vymohl. Když opouštěl kurt, diváci na něj pískali. Když se vrátil převlečený, přiklonilo se publikum definitivně na stranu dánského outsidera. „Lidi pak byli hodně proti mně,“ uznal tenista, jenž po sérii skrečí zřejmě nasbíral opět záporné body do žebříčku popularity u fanoušků.

Článek pokračuje pod infografikou.

A další přidal také za to, že si v koncovce čtvrté sady, když měl jít Holmgren servírovat za stavu 6:5 na její zisk, požádal o timeout na ošetření palce pravé ruky. Ten si však prý poranil už v závěru druhého setu. „Nebyla to taktika, tohle se nedělá, sám to nemám rád. Ale bolest už mi začala vystřelovat do celé pravačky a ošetření mi pomohlo,“ tvrdil.

Duel se nakonec natáhl až do nejzazší možné hranice – zápasového tiebreaku do deseti bodů v páté sadě. Ten sedmadvacetiletý dánský kvalifikant, jenž strávil pět roků kariéry při působení na univerzitě v San Diegu, ovládl 10:5. „Tam zahrál fakt odvážněji a lépe. Trefil tam třikrát lajnu, ale to bylo i tím, že si pro vítězství víc šel,“ pochválil Macháč svého vytáhlého přemožitele s jednoručným bekhendem a kučeravými vlasy, jenž si po zápase samým dojetím poplakal v náručí blízkých.

V něm samotném zůstala především zlost na rozhodčího a supervizorku. „Nepochopitelné, že jsou tihle lidé na Wimbledonu. Sběrači a všechno ostatní je luxusní, ale bohužel pak dostaneme na zápas lidi, kteří jsou rádi, že jsou rádi.“