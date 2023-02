Česká budovatelská strategie Nebuchadnezzar oslavuje nové rozšíření. Do hry konečně přibudou války

Vývojáři z českého studia Nepos Games na svém Twitteru připomínají vydání rozšíření The Adventures of Sargon pro svou budovatelskou strategii Nebuchadnezzar, která původně vyšla 17. února 2021. Ta na první pohled notně připomíná budovatelskou strategii Pharaoh, která se po dlouhém čekání již brzy dočká svého remaku. Hra ze začátku nepatřila mezi ty nejlepší zástupce svého žánru především kvůli nedostatku obsahu a na Metacriticu si odnášela spíše průměrná hodnocení. Práce na ní ovšem stále pokračují. Nejnovější přírůstek pak do hry přidává války, které ve hře citelně chyběly, i novou kampaň čítající 12 misí.

Nové rozšíření lze na Steamu pořídit za necelých 10 eur. V balíčku se základem pak hra vyjde na 27 euro.