Diablo 4 zve hráče do otevřené bety na otestování prvního aktu. Koncem března si na víkend nic neplánujte

Po oznámení data vydání čtvrtého Diabla, jednoho z nejočekávanějších titulů letošního roku, fanoušci hromadného masakrování démonů čekali se zatajeným dechem ještě na jedno datum. Tím bylo oznámení konání otevřeného beta testu, ve kterém by si tuhle hru mohli konečně pořádně vyzkoušet. Teď z nebe sestoupili vývojáři, aby svým věrným zvěstovali, že první zkušební útok na brány pekelné proběhne koncem března.

Konkrétně to bude o víkendu 24. až 26. března 2023. Pokud ale máte na Diablo 4 předobjednávku, dostane se na vás ještě o týden dříve, protože 17. až 19. března proběhne první kolo s omezeným přístupem. Postup z něj se přitom přenese do otevřené bety (do plné verze hry už ale ne, takže o nic nepřijdete). K vyzkoušení pak bude celý prolog a první akt hry, a to včetně vedlejších úkolů a dungeonů. Postavy půjde dostat až na úroveň 25.