Diablo IV představuje svůj svět v novém videu. Bude temný a přesto nádherný

Po oznámení data konání otevřené i uzavřené bety pro Diablo IV lákají vývojáři na nové video odhalující další kousky zdejšího světa. Regiony by měly plynule a uvěřitelně přecházet jeden do druhého a monstra by měla mít různé varianty, které do nich budou přirozeně zapadat. Všechno by pak mělo být daleko temnější, a to i na poměry druhého dílu série. Podíváme se i do míst z vůbec prvního traileru k téhle hře.

Jo a můžete si pohladit psa, což do celé té temnoty zrovna dvakrát nezapadá, ale co by to bylo za hru, kdyby v ní nešel pohladit pes, že? Diablo IV vyjde už 6. června 2023 na počítače a starou i novou generaci konzolí PlayStation a Xbox.