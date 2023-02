Baldur's Gate 3 má datum vydání. Nakonec dorazí v srpnu, a to i na konzole PlayStation 5

Na akci State of Play společnosti Sony došlo k vypuštění nového traileru ke hře Baldur's Gate 3. Ten kromě nových záběrů přinesl také hned tři zásadní informace! První je datum vydání, které je stanovené na 31. srpna 2023. Druhou je pak to, že hra vyjde také na konzole PlayStation 5, na kterých bude obsahovat i split-screen kooperaci. Poslední je ukázka nového hlavního záporáka. Tím bude Generál Ketheric Thorm, svého času nekromancer.

Příjemného překvapení se dočkali i hráči, kteří si hru pořídili v režimu předběžného přístupu. Ti totiž dostanou automatický upgrade na Deluxe edici, která obsahuje hromadu digitálních bonusů včetně digitálního soundtracku a artbooku, stejně jako dřívější přístup do prvního aktu hry. Vylepšení se přitom vztahuje i na ty, kteří do Early Accessu třetích Baldur's Gate naskočí kdykoliv až do vydání.