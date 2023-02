Suicide Squad: Kill the Justice League láká na ukázku z hraní. Je přesně tak šílená jako její hvězdy

Kooperativní akce z DC universa Suicide Squad: Kill the Justice League na akci State of Play společnosti Sony ukázala šestiminutovou hratelnou ukázku, ve které o akci rozhodně nebyla nouze. Tým v ní má zničit obří jednotku artilerie, k čemuž využívá své pohybové schopnosti, které by jim mohl závidět i Spider-Man nasoukaný do obleku Tonyho Starka. Hra vlastně trochu připomíná Saints Row 4 s jeho superschopnostmi. Půjde o první opravdu kvalitní “superhrdinskou“ kooperativní akci? To bychom se měli dozvědět 26. května 2023, kdy by měla hra vyjít. Pokud ji tedy zase neodloží.

Mimo ukázky z hraní jsme se pak dočkali i osmiminutového Behind the Scenes videa, které si můžete pustit níže, nebo oznámení data vydání hry Baldur's Gate 3.