Už uplynul měsíc od chvíle, co se rozloučil po dlouhých deseti letech s bundesligovým Hoffenheimem. Pavel Kadeřábek, bývalý reprezentační obránce, stále netuší, kde rozehraje příští sezonu. Ve spojení s jeho jménem se silně spekuluje o možném návratu do Sparty. Brzy má dojít k osobní schůzce s trenérem Brianem Priskem. Jaká jsou očekávání?

Pořád je velmi opatrný. Pavel Kadeřábek se zdráhá obšírněji komentovat nejbližší krok v kariéře. „Vím, že přestupy se teprve začnou rozjíždět, a nedávám si přesný čas, do kdy má být hotovo. Nejsem opravdu pod žádným tlakem, nechávám to otevřené,“ sdělil novinářům minulou sobotu na rozlučce s Markem Matějovským.

Kadeřábkovi vypršel na konci uplynulé sezony platný kontrakt s Hoffenheimem, kde vydržel posledních deset let. V současné době je tak volným hráčem a hledá si nové angažmá. Nebo spíš vyčkává. Podle informací deníku Sport a webu iSport dosud neřešil žádnou konkrétní nabídku.

Dá se předpokládat, že interes o třiatřicetiletého obránce s 256 starty v nejvyšší německé soutěži se rozjede. Dřív, nebo později. Kadeřábek se neloučil s Hoffenheimem jako hráč druhého sledu. To v žádném případě. V minulém ročníku naskočil do jednatřiceti zápasů (z toho dvaadvacetkrát v základní sestavě) s bilancí dvou gólů a jedné asistence.

V tuzemsku se už od minulého transferového období hovoří o možném návratu do Sparty. „Pořád si myslím, že bude mít dost zajímavé nabídky z bundesligy. Když člověk sleduje, jak valí pořád bomby a stále je fakt jedním z nejlepších pravých beků soutěže… Sportovně by mě třeba mrzelo, kdyby toho ještě nevyužil, ale jako sparťan bych byl samozřejmě velmi rád, kdyby se vrátil,“ vyprávěl David Pavelka, Kadeřábkův někdejší spoluhráč a dlouholetý kamarád, v nedávném rozhovoru pro Ligu naruby.

Kadeřábek dlouhodobě udržuje neformální kontakt s Tomášem Rosickým, sportovním ředitelem Sparty. V minulých týdnech se měl potkat na kafi také s Tomášem Sivokem, prozatímním šéfem sportovního úseku. Vše se může posunout v následujících dnech, kdy dojde k osobní schůzce mezi zkušeným obráncem a hlavním trenérem Brianem Priskem. Jako první o tom v týdnu informoval server inFotbal.cz.

Obě strany mají důkladně probrat, co od sebe vzájemně očekávají. A až podle toho budou dál jednat. Nelze ale tvrdit, že situace po osobním setkání najednou nabere rychlé obrátky. Naopak. Spíš se předpokládá pozvolný vývoj.

Aktuální stav je následující: Kadeřábek je otevřený návratu do Sparty a také cítí, že má případným zájemcům stále co nabídnout. Priske však kromě kvality na pravou stranu shání do letenského kádru lídry, velmi silné osobnosti. „Doufám, že Pavel je člověk, který by tím pozitivním myšlením nakazil ostatní kluky v kabině, což by mělo fajn efekt,“ vyjádřil se Pavelka.

Kadeřábek by se skutečně mohl zařadit mezi výrazné tváře kabiny. Jenže je jiný typ, než jakým byl třeba Ladislav Krejčí, nedávný kapitán Sparty. Dlouhé motivační proslovy od něj zkrátka nelze očekávat.

Sparta odehraje v pátek první přípravné utkání proti Mladé Boleslavi v centru na Strahově, v pondělí odcestuje na soustředění do německého Grassau. Bude u toho i Kadeřábek? To zřejmě odhalí příští (tý)dny.