PC verze soulsovky Bloodborne byla údajně v plánu. Došlo ale k jejímu zrušení kvůli neúspěchu jiného portu

Jedno z největších přání majitelů počítačů, kteří jsou zároveň fanoušky soulslike her studia FromSoftware, je dočkat se PC verze hry Bloodborne. Teď přichází informace, že port byl v plánu. Došlo ale k jeho zrušení údajně proto, že studio Virtuos, které ho mělo mít na starosti, odvedlo mizernou práci na PC portu hry Horizon Zero Dawn. Ten muselo do plně funkčního stavu, v jakém se dnes nachází, dotáhnout studio Guerrilla.

Podle jedné ze starších informací z webu PlayStation LifeStyle teď verzi Bloodborne pro počítače musí připravit sám FromSoftware, jehož vývojáři se ale musí věnovat jiným projektům. Hra přitom vyšla už 24. března 2015 a dodneška zůstává jednou z exkluzivních titulů pro konzole PlayStation.