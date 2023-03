Oznámeno první DLC pro hru roku 2022 Elden Ring. Vývojáři jsou ale tajemní jako hrad v Karpatech

Občas se vám stane, že máte fantastickou novinku, ale úplně by vám na její pokrytí stačil nadpis. Studio FormSoftware se teď přesně o jednu takovou postaralo svým oznámením prvního rozšíření pro svou soulsovku Elden Ring, které ponese název Shadow of the Erdtree. Ne, to je zkrátka všechno. Kromě jednoho obrázku a názvu se zatím o nic víc nepodělili.

Za zmínku ovšem stojí, že zřejmě půjde o první velké příběhové rozšíření pro některou z her tohohle studia po skoro šesti letech, kdy se Dark Souls 3 dočkalo rozšíření The Ringed City. Elden Ring přitom vyhrál titul hry roku a několik dalších kategorií na loňských The Game Awards. Fanoušci tak očekávají pořádnou pecku.