Noví Bulánci představují novou mapu s interaktivními prvky. Vývojáři hledají nové testery mutliplayeru

Vývojáři znovuzrozených Bulánků představili chystanou novou velkou aktualizaci a s ní i zbrusu novou mapu Pokojíček s interaktivními prvky. Těmi jsou trampolína zajišťující přístup do druhého patra mapy nebo robot zabiják pochodující po pokoji sem a tam a kosící, co mu přijde do cesty. Asi nejzajímavější je ale vláček, který by vám měl umožnit po jeho obsazení střílet do všech směrů.

Bulanci Trailer Video se připravuje ...

Řeč přišla i na online multiplayer, který ve hře prozatím stále chybí. Ten se prý stále ladí a je relativně blízko dokončení, potřebuje ale více testerů. Až do 15. března 2023 se tak máte možnost přihlásit do testování prostřednictvím formuláře. Bulánci vstoupili do režimu předběžného přístupu na Steamu 14. listopadu 2022.