Dead Island 2 láká na čtrnáctiminutovou komentovanou gameplay ukázku. Tahle hra bude brutální

Dead Island 2 je díky přesunu data vydání o týden dopředu už skoro za dveřmi a je tak na čase začít přesvědčovat hráče, že se všechny ty roky vývoje nějak promítly. A podle nejnovější komentované ukázky to vypadá, že to čekání možná vážně stálo za to. V ukázce se podíváte na to, co nové technologie zvládnou dělat s těly živých mrtvých, když se do nich zakousne katana nebo jim na hlavu dopadne bourací kladivo.

Dojde i na upravování zbraní. Je libo ohnivá katana nebo elektrické drápy? Tady realismus poklekává před zábavou. Los Angeles je přitom plné potrhlých postav, které konec světa řeší po svém. Vy si pak budete moct upravovat schopnosti pomocí balíčku karet, který půjde různě mixovat za pochodu dle vašich potřeb. Okolní prostředí vám pak poskytne další výhody, protože okolo se vždycky povalují užitečně předměty, které dokážou nemrtvým zkazit den. Nebo ho oni zkazí vám, když se na scéně objeví některá z jejich apex variant. Konec ukázky vážně doporučujeme.