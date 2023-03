Tvůrce Sonica, Yuji Naka, byl shledán vinným u soudu. Zneužil interní informace k pokusu o vlastní obohacení

Nevinen, dokud se neprokáže vina. Jenže právě to se teď stalo v případě otce ježka Sonica. Yuji Naka podle všeho zneužil svých informací o chystaných hrách, aby s předstihem nakoupil akcie společností, což je ovšem tak nějak protizákonné. Sám obžalovaný přitom svou vinu přiznal. Šlo o dvě mobilní hry, konkrétně Dragon Quest Tact a Final Fantasy VII: The First Soldier, což je o to smutnější, protože druhá jmenovaná už skončila. První sice pořád funguje, ale žádný velký úspěch taktéž nesklidila.

Obvinění byla vznesena ještě v době, kdy Yuji Naka pracoval pro Square Enix na tragické hře Balan Wonderworld. Sám autor přitom tvrdí, že společnost ho z vývoje odstavila šest měsíců před jejím vydáním, kvůli čemuž ji také zažaloval.