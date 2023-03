Třetí video z české střílečky Crime Boss: Rockay City se zaměřuje na zabírání území. Hra už klepe na dveře

První a druhé video mající představit novou českou střílečku Crime Boss: Rockay City sázející na slavné osobnosti a Unreal Engine 5, se příliš nepovedla. Teď studio InGame přichází se třetím, které je zaměřené na obsazování území a opět nevzbuzuje v celý projekt velkou důvěru.

Crime Boss: Rockay City | Third Episode - New Plans

Klikáte na mapu, posíláte tam své vojáky a počítáte zisky a ztráty. Sem tam se do akce zapojíte i osobně, ale to je vlastně všechno. Ohlasy nejsou nijak závratné a nezbývá tak než počkat do 28. března 2023, kdy hra vyjde na počítače a konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S, jestli se nakonec dokáže v tvrdé konkurenci prosadit.