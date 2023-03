Autoři The Sims chystají vlastní simulátor života Life by You. První ukázka láká na realističtější grafiku

Life by You • Life by You

Kromě představení nového dílu městské budovatelské strategie Cities: Skylines II se na akci Paradox Announcement Show 2023 objevila také první ukázka ze hry jménem Life by You. Ta by měla představovat konkurenci pro zavedenou sérii The Sims a její vývoj řídí Rod Humble. Ten je přitom podepsaný pod The Sims 2 a nějakou dobu byl i výkonný viceprezident značky. S vytvářením virtuálních životů pro pobavení hráčů tak má bohaté zkušenosti, čímž z tohohle projektu dělá hru, kterou bude minimálně zajímavé sledovat.

Life by You Teaser - Join us March 20! Video se připravuje ...

Kromě první ukázky jsme se pak dozvěděli i to, že 20. března 2023 dojde k oficiálnímu velkému představení téhle hry. Na další informace tak nebudeme muset dlouho čekat.