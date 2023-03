Next-gen verze hry The Outer Worlds je totální propadák. Nejde o první podobný průšvih autorů

The Outer Worlds • The Outer Worlds

Před několika dny vydaná next-gen verze sci-fi RPG The Outer Worlds s podtitulem Spacer’s Choice Edition, nedopadla úplně tak, jak zřejmě její vydavatel doufal. Důvodem podle všeho je, že na ní nepracovali přímo vývojáři ze studia Obsidian Entertainment, ale studio Virtuos podepsané též pod neblaze proslulým PC portem hry Horizon Zero Dawn. To je podle některých informací odpovědné i za to, že Sony následně stoplo PC port soulsovky Bloodborne.

Jejich první průšvih muselo hasit přímo studio Guerrilla. Jestli vydavatel osloví původní autory hry zatím není jasné. Podle jejich vyjádření na Redditu ovšem nevypadá, že by k tomu zatím došlo. Naštvaní hráči už mezitím žádají vrácení peněz.