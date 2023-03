RoboCop: Rogue City vás v novém traileru vezme potírat zločin do 80. let. Autenticita zaručena

Kromě nového traileru na hru The Lord of the Rings: Gollum jsme se na akci Nacon Connect 2023 stejnojmenného vydavatele dočkali také ukázky ze hry RoboCop: Rogue City, kterou najdete níže. Hra má sice atmosféru své filmové předlohy, jenže vývojáři to s tou věrností možná až příliš přehnali. Hra totiž působí, jako byste se skutečně dívali na film z roku 1987.

Co do hratelnosti a tempa pak RoboCop působí dojmem, že jde o hru z dávné minulosti, kdy na skutečné tempo ještě nebyl potřebný výkon. Hra by měla vyjít ještě letos na počítače, starou i novou generaci konzolí PlayStation 5 a Xbox i Nintendo Switch.