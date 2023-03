Super Mario Bros. ve filmu láká diváky do kin finálním trailerem. Hlavní roli v něm má legendární trať

Netrpělivě očekávaný filmový Super Mario dorazí do českých kin už 6. dubna 2023 a Nintendo na něj láká nejnovějším a zároveň finálním trailerem. V tom se podíváme na trať Rainbow Road ze závodní série Mario Kart, která bude dějištěm velké bitvy mezi silami Mushroom Kingdom a záporáka Bowsera.

The Super Mario Bros. Movie - Final Trailer (Universal Pictures) Video se připravuje ...

V traileru pak pozorní fanoušci značky najdou řadu odkazů, které jim zaručeně vykouzlí úsměv na tváři a zatím to skutečně vypadá, že se studiu Ilumination povede vypustit do světa další velký animovaný hit. Jak to celé nakonec dopadne se každopádně dozvíme už za necelé čtyři týdny.