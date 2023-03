Forspoken podle prezidenta společnosti Square Enix prodejně selhal. Nový patch opravuje některé problémy

Forspoken byl nejen podle naší recenze, ale i podle hodnocení recenzentů i uživatelů Metacriticu titul, který měl ještě pár let zůstat raději ve vývoji. Teď se naplno ukazují důsledky rozhodnutí vypustit ho do světa. Po rozpuštění pod ním podepsaného studia Lumious Productions teď sám prezident společnosti Square Enix, Yosuke Matsuda, označil prodeje hry za velice slabé.

On sám přitom po deseti letech ve funkci teď bude odcházet. Forspoken zřejmě nebyl posledním ani největším hřebíčkem do jeho ředitelské rakve, rozhodně v ní někde ale zatlučený bude. Samotná hra se teď nicméně dočkala nového updatu 1.10, který do ní přidává nové možnosti nastavení řešící některé problémy hráčů s uzamknutím nepřátel v mířidlech, při práci s herním menu nebo zásahy od vlastních kouzel. Úprav se dočkaly také některé grafické prvky v čele s nasvícením.