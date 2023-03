Karetní Hearthstone představuje svou novou expanzi Festival of Legends. Hrdiny předělá na muzikanty

Pokud máte rádi karetní hru Hearthstone na motivy série Warcraft a nikdy do ní nemáte dost nových kartiček, v dubnu 2023 vás jich čeká další pořádná nálož. Nová expanze s názvem Festival of Legends jich totiž do hry přidá hned 145. Téma je tentokrát muzika, přičemž všech 11 herních tříd dostane svůj vlastní hudební styl. Takový Paladini pojedou disko a Demon hunteři zase emo a obecně to vypadá na solidní koncert.

Hlavním klíčovým slovem nového setu je Finale, které dá vašim kartám bonusy v případě, že jejich zahráním využijete svou zbývající manu v daném kole. Zajímavě působí i novinka v podobě slov spojených s jednotlivými herními třídami. Jako první se novinky ve svém arzenálu dočká Priest v podobě efektu Overheal. Ten spustí dodatečný efekt v případě, že daného Miniona vyléčíte o víc, než je jeho maximální zdraví. Víc detailů se dočtete na webu hry.