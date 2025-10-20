Komise: Červená pro Ramíreze a Jemelkova žlutá? Správně. Co Čanturišvili?
Fotbalisté Bohemians 1905 nebyli v sobotním utkání dvanáctého kola první ligy proti Plzni v klíčových momentech poškozeni, uvedla komise rozhodčích FAČR. Hlavní sudí Jakub Wulkan v 71. minutě po zásahu od videa správně vyloučil domácího útočníka Erica Ramíreze, hostující Václav Jemelka o chvíli později v souladu s pravidly dostal pouze žlutou kartu. Komise v komuniké posvětila i dvě klíčové situace ze zápasů v Pardubicích a v Jablonci.
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý si po porážce 0:1 s Plzní postěžoval na údajně nekonzistentní posouzení obou zákroků ve druhé půli. Kouč Pražanů označil červenou kartu pro Ramíreze za přísnou a byl přesvědčen, že vyloučeni měli být případně oba hráči. Jemelkův zákrok dokonce označil za horší. Komise mu však nedala za pravdu.
Wulkan za stavu 1:0 pro Viktorii nejprve Ramíreze za zákrok na plzeňského Sampsona Dweha vůbec karetně nenapomínal. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ale venezuelského útočníka rovnou vyloučil.
Komise uvedla, že se jednalo o faul na červenou kartu. „Hráč domácího družstva nataženou nohou zasáhl zezadu soupeře podrážkou do achillovky, bez možnosti hrát míčem,“ vysvětlila komise.
O chvíli později Jemelka fauloval domácího záložníka Aleše Čermáka a od Wulkana dostal žlutou kartu. Podle komise zákrok na vyloučení nebyl. „Hráč hostujícího družstva ve snaze hrát míčem sice šel podrážkou vysoko proti noze soupeře, ale svoji nohu stahoval a soupeře zasáhl pouze minimálně,“ uvedla komise k utkání, které Západočeši vyhráli 1:0.
Chyba Szikszaye
V Jablonci nakonec správně dostal domácí Vachtang Čanturišvili po zákroku vysokou nohou do hlavy Zlatana Šehoviče z Dukly jen žlutou kartu. Hlavní sudí Ladislav Szikszay nejprve gruzínského halfbeka v 73. minutě chybně rovnou vyloučil, po zásahu od videa a přezkoumání situace ale původní verdikt změnil a Severočechy do oslabení neposlal.
„Hráč domácího družstva nejprve zahrál míčem a následně lehce zasáhl soupeře kopačkou do hlavy. Rozhodčí původně chybně udělil červenou kartu, VAR (videorozhodčí) správně intervenoval,“ podotkla komise k zápasu, který skončil bez branek.
V sobotním utkání v Pardubicích dostal mladoboleslavský Filip Matoušek už v šestnácté minutě rovnou červenou kartu za zákrok na unikajícího Abdullahiho Tanka. Hostující trenér Aleš Majer s vyloučením nesouhlasil, zákrok dokonce ani nepovažoval za faul, podle komise však sudí Stanislav Volek rozhodl správně. Východočeši v přesilovce zvítězili 2:1.
„Rozhodčí správně vyloučil hráče hostujícího družstva č. 32 za zmaření zjevné brankové možnosti soupeře. Hráč hostujícího družstva levou nohou přišlápl nohu soupeře, který byl před ním, a následně ho i pravou nohou kopl,“ uvedla komise.
Na základě schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho ligového kola, které vyberou média. Další situace veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu