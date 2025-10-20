Předplatné

Komise: Červená pro Ramíreze a Jemelkova žlutá? Správně. Co Čanturišvili?

SESTŘIH: Bohemians - Plzeň 0:1. Debut Hyského dopadl vítězně, rozhodl Durosinmi • Zdroj: iSport.cz
Rozhodčí Dominik Starý řídil utkání Slovácka se Spartou
Chance Liga
Fotbalisté Bohemians 1905 nebyli v sobotním utkání dvanáctého kola první ligy proti Plzni v klíčových momentech poškozeni, uvedla komise rozhodčích FAČR. Hlavní sudí Jakub Wulkan v 71. minutě po zásahu od videa správně vyloučil domácího útočníka Erica Ramíreze, hostující Václav Jemelka o chvíli později v souladu s pravidly dostal pouze žlutou kartu. Komise v komuniké posvětila i dvě klíčové situace ze zápasů v Pardubicích a v Jablonci.

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý si po porážce 0:1 s Plzní postěžoval na údajně nekonzistentní posouzení obou zákroků ve druhé půli. Kouč Pražanů označil červenou kartu pro Ramíreze za přísnou a byl přesvědčen, že vyloučeni měli být případně oba hráči. Jemelkův zákrok dokonce označil za horší. Komise mu však nedala za pravdu.

Wulkan za stavu 1:0 pro Viktorii nejprve Ramíreze za zákrok na plzeňského Sampsona Dweha vůbec karetně nenapomínal. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ale venezuelského útočníka rovnou vyloučil.

Komise uvedla, že se jednalo o faul na červenou kartu. „Hráč domácího družstva nataženou nohou zasáhl zezadu soupeře podrážkou do achillovky, bez možnosti hrát míčem,“ vysvětlila komise.

O chvíli později Jemelka fauloval domácího záložníka Aleše Čermáka a od Wulkana dostal žlutou kartu. Podle komise zákrok na vyloučení nebyl. „Hráč hostujícího družstva ve snaze hrát míčem sice šel podrážkou vysoko proti noze soupeře, ale svoji nohu stahoval a soupeře zasáhl pouze minimálně,“ uvedla komise k utkání, které Západočeši vyhráli 1:0.

Chyba Szikszaye

V Jablonci nakonec správně dostal domácí Vachtang Čanturišvili po zákroku vysokou nohou do hlavy Zlatana Šehoviče z Dukly jen žlutou kartu. Hlavní sudí Ladislav Szikszay nejprve gruzínského halfbeka v 73. minutě chybně rovnou vyloučil, po zásahu od videa a přezkoumání situace ale původní verdikt změnil a Severočechy do oslabení neposlal.

„Hráč domácího družstva nejprve zahrál míčem a následně lehce zasáhl soupeře kopačkou do hlavy. Rozhodčí původně chybně udělil červenou kartu, VAR (videorozhodčí) správně intervenoval,“ podotkla komise k zápasu, který skončil bez branek.

V sobotním utkání v Pardubicích dostal mladoboleslavský Filip Matoušek už v šestnácté minutě rovnou červenou kartu za zákrok na unikajícího Abdullahiho Tanka. Hostující trenér Aleš Majer s vyloučením nesouhlasil, zákrok dokonce ani nepovažoval za faul, podle komise však sudí Stanislav Volek rozhodl správně. Východočeši v přesilovce zvítězili 2:1.

„Rozhodčí správně vyloučil hráče hostujícího družstva č. 32 za zmaření zjevné brankové možnosti soupeře. Hráč hostujícího družstva levou nohou přišlápl nohu soupeře, který byl před ním, a následně ho i pravou nohou kopl,“ uvedla komise.

Na základě schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho ligového kola, které vyberou média. Další situace veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians114349:1115
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

