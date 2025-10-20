Finále Davis Cupu: Alcaraz v nominaci proti Česku, Berdych přizval i Kopřivu
Vyhrál už šest grandslamů, salátová mísa pro šampiona Davis Cupu mu však chybí. A tak Carlos Alcaraz plánuje letos opět vyrazit do boje. Světová jednička nechybí ve španělské nominaci na Final 8 mistrovství světa mužů v Boloni, kde by se měla ve čtvrtfinále (čtvrtek 20. listopadu) utkat s Českem. Kapitán Tomáš Berdych má k ruce nejsilnější možný pětičlenný tým a ví, že teď se jde do plných. Proto coby pátého tentokrát nepovolal juniora, ale zkušeného hráče z elitní stovky žebříčku Víta Kopřivu.
Nechybělo mnoho a nad českými tenisty nemusel viset přízrak Alcaraz. Ve stejnou chvíli, co parta Tomáše Berdycha zvítězila na Floridě nad USA, chyběl hostujícímu Dánsku v Marbelle jediný míček k tomu, aby Španělsko vyřadilo. Holger Rune však mečbol za stavu 2:1 pro své barvy nevyužil, Pedro Martínez duel otočil a veterán Pablo Carerňo Busta dokonal španělský comeback. Alcaraz absentující po vyčerpávajícím tažení za titulem z US Open tak dostal pro letošek nový daviscupový život.
Dvaadvacetiletý fenomén proto nechybí v nominaci kapitána Davida Ferrera pro finálový turnaj v Boloni. Do souboje s Čechy však zbývá ještě měsíc, španělská hvězda má nastoupit ještě na posledním turnaji série Masters v pařížské hale Bercy a týden před Davis Cupem v nedalekém Turíně na Turnaji mistrů.
„Bude toho mít plné brýle, protože na těch turnajích by mohl hrát až do konce. Ještě to není nic, z čeho bychom měli dělat velký závěr. Nic není jistého, počkejme, kdo proti nám skutečně nastoupí,“ prohlásil Tomáš Berdych. „Španělsko s Alcarazem je úplně jiný soupeř. Ale v tomhle rychlém formátu je šance je porazit, i když tam bude. Kluci na to mají,“ připomněl český kapitán nevyzpytatelnost finálového systému, který se hraje během jednoho dne na tři zápasy – utkání týmových dvojek, pak jedniček a čtyřhra.
Španělé v předběžné nominaci oznámili čtyřčlenný tým, vyjma Alcaraze v něm figuruje osmadvacetiletý Jaume Munar (42.), stejně starý Pedro Martínez (88.) a deblový specialista Marcel Granollers (8.). Chybí naopak španělská dvojka Alejandro Davidovich (18.).
Talent ukončil sezonu, do akce jde Kopřiva
Berdych má k dispozici to nejsilnější – stálé kvarteto Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče a Adama Pavláska. Coby pátého nepřizval tentokrát juniora na zkušenou, ale Víta Kopřivu, osmadvacetiletého pracanta, jenž zahrál nejlepší sezonu kariéry. Ten dostal přednost před třiadvacetiletým Daliborem Svrčinou, taktéž členem TOP 100. Svrčina se již rozhodl ukončit sezonu, proto padla volba na Kopřivu, jenž bude rozehranější. „Snad to nebude potřeba řešit, ale Dalibor je nachystaný, a kdyby se něco stalo, tak by byl další volbou do týmu,“ objasnil Berdych.
Jakub Menšík skrečoval nedávno na turnaji v Pekingu kvůli bolesti kolene, Tomáš Macháč nedohrál duel v Šanghaji. Oba jsou ale podle kapitána zdraví a připravení pokračovat v sezoně.
Tenisový svaz čeká logisticky náročný dvojboj, musí zdvojit některé pozice v realizačním týmu, jelikož víkend před Davis Cupem hrají dívky v BJK Cupu o udržení mezi elitou v chorvatském Varaždínu. „Do detailu jsme to naladili. Část realizačního týmu přejede hned po zápase mikrobusem do Boloni, což je nějakých šest hodin,“ popsal sportovní ředitel svazu Jan Stočes.
Berdychovi dělá radost brzký start čtvrtfinále se Španěly od desíti hodin dopoledne, což by v případě postupu dalo týmu víc času na regeneraci před semifinále (lepší tým z dvojice Německo – Argentina), jež by bylo na programu v sobotu.
A potěšující je i forma české jedničky Jiřího Lehečky na konci roku. Z posledních duelů má Lehečka bilanci 11:3, o víkendu si zahrál finále na turnaji ATP v Bruselu. „Je to pro něj dobrý vstup do závěru sezony, kdy ho čekají dva velké turnaje a pak finále Davis Cupu. Ke konci roku jsou již všichni unavení a Jirka by mohl profitovat z toho, že po Davis Cupu v Americe udělal dobrý program,“ chválil Berdych Lehečku za to, že si po heroickém výkonu v Delray Beach, kde srazil i světovou pětku Taylora Fritze, dopřál dvoutýdenní pauzu a vrátil se na okruh opět silný.
Právě Lehečkovi by s největší pravděpodobností v Davis Cupu připadl úkol čelit Alcarazovi.
Nominace Česka na Final 8 Davis Cupu
Hráč
Věk
V žebříčku
Letošní bilance
Bilance v DC
Jiří Lehečka
23
17.
41:20
11:11
Jakub Menšík
20
19.
34:22
7:6
Tomáš Macháč
25
31.
23:17
11:9
Vít Kopřiva
28
94.
38:26
1:0
Adam Pavlásek
31
47.
19:22
8:6
Nominace Španělska na Final 8 Davis Cupu
Hráč
Věk
V žebříčku
Letošní bilance
Bilance v DC
Carlos Alcaraz
22
1.
67:7
6:2
Jaume Munar
28
42.
27:25
2:2
Pedro Martínez
28
88.
16:32
7:3
Marcel Granollers
39
8.
27:7
13:13