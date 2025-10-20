Řepa o nebezpečí v pelotonu: Chybí respekt k životu druhých. Vedení holek? Jsou vděčnější
Když předloni v květnu ukončil slibně se rozvíjející kariéru, byl to pro mnohé šok. Vojtěchu Řepovi bylo v té době teprve 22 let, smlouvu ve španělském druhodivizním týmu měl ještě na další sezonu. Přesto řekl profesionální cyklistice „dost“. Jedním z důvodů, který později odtajnil, byl i strach z jízdy v pelotonu. „Mladí kluci musí často jet vabank,“ nelíbí se mu. V cyklistice ale zůstal, v uplynulé sezoně byl sportovním ředitelem českého ženského celku VIF Cycling.
Při sledování cyklistických závodů si často řeknete: „Uff, to bylo těsné!“ A někdy dokonce i: „Aj, tak to vůbec nevypadá dobře.“ Řeč je o situacích, kdy málem nebo opravdu dojde k pádům. A že jich je v posledních letech hojné množství. Podle mnohých víc než dřív. S tím souhlasí také Vojtěch Řepa, někdejší jezdec týmu Kern Pharma a nyní sportovní ředitel VIF Cycling. Má také jasno, jaká je hlavní příčina v mužském pelotonu. U žen to tak totiž nevnímá. A také o nich říká: „Jsou mnohem vděčnější.“
Jak se díváte na současnou situaci v pelotonu, co se týká bezpečnosti? Je to opravdu čím dál horší, jak tvrdí někteří?
„Asi už nejsem ten pravý, kdo by to měl komentovat, jelikož už v mužském pelotonu skoro tři roky nejsem. A když bych mluvil za ten ženský, kde se teď pohybuju v autě, tak mi nepřijde, že by byl tak nebezpečný a tak dramaticky vypjatý. Chlapský můžu hodnotit jen z televize a přijde mi to, že je to nebezpečnější. Opakují se věci, které už jsem zmiňoval několikrát, a to je to, že věk profíků se neustále snižuje, nároky na neopro (nováčky) se zvyšují a tlak od týmů je brutální. Takže závodníci musí jít vabank: buď to vyjde, přežijí to, vyhrají a dostanou smlouvu, nebo půjdou klidnější cestou, ale trvá to občas mnohem dýl. Já jsem byl vždycky klidnější závodník, nikdy jsem neměl rád extrémní riziko. Takže abych odpověděl, řekl bych, že se to rozhodně nezlepšilo.“
Po konci kariéry jste promluvil o tom, že jedním z důvodů vašeho brzkého konce byl i strach ve sjezdech. Šlo čistě jen o ně, nebo jsou v závodech i jiné situace, které mohou být závodníkům hodně nepříjemné?