Rekordní defenzivní kolo: největšími viníky Sparta a Slavia. Drobná pochvala pro...
Osm zápasů, devět gólů a tři bezbrankové remízy. Fanoušci defenzivního fotbalu si o víkendu museli libovat, protože takhle na branky chudé kolo se opravdu nevidí často. V historii české a československé ligy přišla nižší gólová nadílka jen čtyřikrát, naposledy před osmi lety. Největšími viníky obranného triumfu jsou pak podle očekávaných gólů netradičně Sparta a Slavie.
Na začátku března 2017 připravily týmy v nejvyšší české soutěži ještě o něco méně záživné menu. Tehdejších sedm branek v osmi zápasech jednoho hracího víkendu drží společně s 25. kolem ročníku 1985/86 absolutní negativní rekord v počtu vstřelených branek na jeden zápas.
Jde o jediné dva případy, kdy průměr napříč všemi duely klesl pod jedna. Dvakrát pak diváci dohromady viděli v osmi zápasech osm branek (7. kolo sezony 1969/70 a 22. kolo sezony 1984/85) a hned za tyto historické zápisy se nyní řadí mdlý hrací blok z posledních dní.
Pokud bychom se podívali na absolutní čísla nejmenšího počtu branek, propadne se právě odehrané kolo až na 11. pozici mezi nejdefenzivnějšími představeními dějin.
Zde je ovšem potřeba brát v potaz nižší počet týmů v soutěži a tím pádem logicky také zápasů a gólů. V první desítce se tak objeví hned tři kola z ročníku 1927/28, kdy nejvyšší soutěž tvořila jen sedmička klubů a jeden soutěžní týden tak znamenal pouhé tři mače.
Neschopnost střelců
Celkově osm duelů uplynulého kola nepřineslo úplně nejzábavnější podívanou, ale extrémně malá porce gólů není určitě vinou čistě defenzivní taktiky a destruktivního fotbalu. Hodně špatný víkend za sebou mají střelci, a to téměř ze všech týmů.
Podle statistické společnosti Wyscout mělo dle metriky očekávaných gólů padnout do sítě 19,31 míčů, skutečných gólů jsme však neviděli ani polovinu. Taková propast je k vidění málokdy.
Oproti kvalitě šancí zaostaly téměř všichni. Kladné znaménko si u zakončení připsaly pouze dva týmy. Teplice proti Liberci nastřádaly příležitosti s hodnotou 0,99 a spasila je proměněná penalta Michala Bílka. Dobře si v koncovce počínal ještě Hradec Králové, který na gól Toma Slončíka potřeboval jen 0,84 xG.
Ostatních 14 účastníků ale v koncovce selhalo.
Co se týče vytváření, pochvalu zde (alespoň dle statistik) zaslouží Plzeň, Pardubice a Liberec. Tyto tři týmy si jako jediné vypracovaly šance se souhrnnou hodnotou nad dvě očekávané branky. U Liberce (2,43 xG) je však potřeba vzít v potaz zahrávanou (a zahozenou) penaltu, Pardubice (2,33 xG) pak měly úlohu usnadněnou po brzkém vyloučení boleslavského Filipa Matouška.
Nudila hlavně pražská „S“
Na opačném konci spektra pokročilých ofenzivních statistik pak najdeme možná trochu překvapivě dlouhodobé nejlepší ofenzivní stroje. Ani na jeden očekávaný gól se nevyšplhaly pokusy hned osmi celků, mezi nimiž se nachází také Sparta a Slavia.
První dvě mužstva tabulky nedokázala potvrdit role favoritů a jejich utkání s papírově slabšími soupeři přinesla zasloužené bezbrankové remízy.
První Sparta se zastavila na čísle 0,78 xG a brankáře Slovácka nepřekonala. Jako pozitivum může Brian Priske brát aspoň fakt, že soupeři povolili Letenští ještě výrazně méně a moravský celek zakončoval z pozic s celkovým součtem 0,28 očekávaných gólů, což je nejnižší číslo celého kola.
Na druhém a třetím místě se v tomto ohledu umístili soupeři ze sobotního utkání Slavia (0,55 xG) proti Zlínu (0,42 xG). V Edenu tak hranici jednoho očekávaného gólu nepřekonaly ani oba týmy dohromady a zasloužily se tak o nejnudnější utkání kola.
Výsledky posledního kola Chance Ligy
Zápas
Výsledek
Očekávané góly
Bohemians–Plzeň
0:1
0,80 – 2,15
Pardubice–Mladá Boleslav
2:1
2,33 – 1,47
Karviná–Olomouc
1:1
1,22 – 1,55
Slavia–Zlín
0:0
0,55 – 0,42
Teplice–Liberec
1:1
0,99 – 2,43
Jablonec–Dukla
0:0
1,40 – 1,36
Baník–Hradec Králové
0:1
0,74 – 0,84
Slovácko–Sparta
0:0
0,28 – 0,78
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu