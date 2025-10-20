Předplatné

Atentát na Chytila. Český smolař po Wilsonově zničujícím úderu nedohrál

Český útočník Filip Chytil z Vancouveru nedohrál duel na ledě Washingtonu po tvrdém zákroku od Toma Wilsona
Český útočník Filip Chytil rozšiřuje svůj úsměv po dalším gólu v dresu Vancouveru
Filip Chytil slaví gól
Filip Chytil během zápasu proti Calgary
Byla to záludnost, nebo čistý hit? Děsivá scéna se odehrála 40 sekund před koncem úvodní třetiny zápasu NHL mezi Vancouverem a Washingtonem. Filip Chytil nedohrál poté, co ho ze slepého úhlu zasáhl zničujícím úderem Tom Wilson. Za tenhle atentát nedostal žádný trest. Chytil už několikrát utrpěl otřes mozku, další úraz opět vzbudil obavy o jeho kariéru.

Washington předtím vyhrál čtyři zápasy v řadě. V neděli se domácí Canucks utrhli o čtyři góly, nakonec zvítězili 4:3. Všechno jinak vycházelo dobře. V průběhu zápasu však přišla těžká ztráta. Filip Chytil vyvážel puk a sotva kotouč odehrál, vyčíhal si ho ve středním pásmu Tom Wilson. Český útočník zůstal po nárazu ležet, ale dokázal se zvednout a opustit led, byť za pomoci spoluhráče Conora Garlanda. Už se nevrátil.

Nešlo o zásah přímo na hlavu. Wilson naboural ramenem do Chytilova hrudníku, jenže následné trhnutí krkem mohlo způsobit i otřes mozku. Útočník Capitals zrakvil Čecha snad sekundu poté, co byl bez puku. Rozhodčí ho mohli vyloučit aspoň za nedovolené bránění. Komentátoři dokonce nepochybovali, že forvard obdrží vyšší trest. Nedostal nic. Každopádně Wilsonův výpad ukázal, jak nebezpečné můžou být takové střety, i když jsou třeba vedeny v souladu s pravidly.

„Na první pohled to vypadalo, že šlo o čistý zásah, ale chci se podívat znovu, jestli to nezpůsobilo jen špatné načasování,“ reagoval kouč Canucks Adam Foote po utkání. „On (Wilson) je velký chlap a líbí se mi, že se naši kluci nenechali unést ve snaze ho dostat. Prvotní bylo získat dva body, o tyhle věci se postaráme později, pokud bude potřeba. Ale je to hrozný pocit. Všichni jsme jen lidi, a ať už jde o hráče z jejich týmu, nebo z našeho, dotkne se vás to.“

Co bude dál?

Kvůli následkům otřesu mozku sehrál Chytil v ročníku 2023/24 v základní části jen deset zápasů. Naposledy utrpěl úraz hlavy 15. března po brutálním a rovněž nepotrestaném úderu zezadu od Jasona Dickinsona z Chicaga. Pro 26letého útočníka, jehož krátce předtím vyměnili do Vancouveru z New Yorku Rangers, znamenal konec sezony. Minulý měsíc v přípravě proti Seattlu trefil Chytila ramenem bývalý spoluhráč z Rangers Kaapo Kakko. Naštěstí se ale nic nestalo a rodák z Kroměříže vypadal, že má nejhorší za sebou.

„Vůbec o tom (otřesech mozku) nepřemýšlím. Chápu, že si kvůli tomu lidé dělají starosti, ale znám své tělo a vím, co se děje. Chci vydržet co nejdéle a konečně odehrát celou sezonu,“ povídal tehdy Chytil.

Do nového ročníku vletěl svižně, v prvních šesti zápasech dal tři góly. I v neděli byl hnacím motorem útoku Canucks. Průnikem před branku připravil půdu pro gólovou dorážku Tylera Myerse na 2:0. Po Wilsonově hraničním hitu pro smolaře Chytila však zápas skončil.

Znovu zavládlo znepokojení kolem jeho budoucnosti. „Filip je náš kamarád, skvělý spoluhráč. Ztratit ho kvůli takovému zákroku je něco, co nikdo nechce zažít,“ řekl Garland. Výsledky testů jistě zajímaly i reprezentační trenéry, kteří s Chytilem počítají pro zimní olympiádu v Miláně.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina5320023:1110
2Detroit6410120:1410
3Washington6310217:128
4Devils5400119:158
5Montreal6220221:188
5Pittsburgh6400218:158
7Rangers7301315:127
8Toronto6211222:207
9Boston7210421:226
10Florida7300415:206
11Flyers5111213:145
12Buffalo5200313:144
12Columbus5200314:154
14Islanders5200316:194
15Tampa6102316:214
16Ottawa6110420:304
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado6501021:1011
    2Vegas6312026:1910
    3Winnipeg5400121:128
    4Utah6310217:138
    4Chicago7212222:188
    6Vancouver6310220:178
    7Seattle Kraken5122016:148
    8Dallas5210219:186
    9St. Louis5300215:186
    10Nashville6202215:196
    11Edmonton6201315:185
    12Anaheim5111214:185
    13Minnesota6111317:225
    14Kings6012317:244
    15San Jose5002313:252
    16Calgary6010511:252

