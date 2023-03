Vyzkoušejte si multiplayer Call of Duty: Modern Warfare 2 zdarma. Střílet na účet podniku se bude celý víkend

Activision na oficiálních stránkách střílečky Call of Duty oznámil konání dalšího multiplayer free accessu, během kterého bude možné si vyzkoušet, proč kvůli téhle sérii aktuálně vede Microsoft a Sony otevřenou válku. Do 20. března 2023 se tak budou moct hráči na počítačích a staré i nové generaci konzolí PlayStation a Xbox chopit gamepadů (co si budeme nalhávat, aim assist tady vládne) a pořádně si zastřílet.

Akce se přitom do značné míry překrývá s uzavřeným beta testem čtvrtého dílu série Diablo. Od Activisionu tak není tohle načasování úplně nejšťastnější, protože tenhle víkend se bude jen těžko mluvit o něčem jiném.