Nebyl by to týden, kdyby Epic Games Store nerozdával novou hru zdarma. Tentokrát to je tahová grand strategie Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, která na Metacriticu nemá ta zdaleka nejhorší hodnocení a jak se říká, zadarmo i nákazu chaosem.

Minulý týden to byla dovolená na exotickém ostrově s Call of the Sea, takže je na čase si zase trochu zaválčit.