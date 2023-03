Prezident organizace FIFA slibuje nejlepší fotbalovou hru pro všechny „holky a kluky“. Internet se mu směje

Zatímco EA sbírá nové partnery pro svůj fotbalový EA Sports FC jako by šlo o kartičky do FIFA Ultimate Team, ředitel organizace FIFA vypouští do světa silná slova vypovídající mnohé o jeho znalosti videoherního průmyslu. Podle jeho slov totiž jejich hra půjde do přímého střetu s EA, ale že nová FIFA bude vždycky ta nejlepší „egame“ pro všechny holky a kluky. Novinky přitom slibuje odhalit v blízké budoucnosti.

Prohlášení je to volené velice nešťastně. Působí totiž jako kdyby pohrdal hráči virtuálního fotbalu, případně si myslel, že ho hrají jenom malé děti. Zrovna na tohle jsou hráči alergičtí bez ohledu na věk, pohlaví a platformu. Koresponduje to nicméně s jeho dřívějším prohlášením kdy pojmenování FIFA označil na hře za to nejdůležitější. Jenže ač můžeme EA vyčíst ledacos, za jejich fotbalem stojí skoro tři dekády zkušeností, které zatím nikdo nedokázal ani vzdáleně trumfnout. Podle vyjmenovaných ročníků to nicméně vypadá, že na onu revoluci si budeme muset rok počkat. Jméno FIFA 24 totiž nepadlo.