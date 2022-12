Recenze mobilní hry Dungeons of Dreadrock. Logická jednohubka na svátky

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Dugeons Of Dreadrock • Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Ne každá mobilní hra musí hráče ohromovat svojí velkolepostí či snad grafickým zpracováním. Někdy je čas trochu zpomalit a dát prostor pohodlné hratelnosti, ale především zábavnému hernímu konceptu. A přesně na to vsadil vývojář Prof. Dr. Christoph Minnameier v logické hříčce Dungeons of Dreadrock.

Bludiště plné puzzlů

Nečekejte nic originální, nice velkolepého nebo inovativního. Dugeons Of Dreadrock je jednoduchá, avšak skvěle fungující logická oddechovka, která staví na prostém, avšak účelném logickém konceptu, vydařeném level designu, ale především uspokojující hratelnosti. Jde o indie hříčku z ptačí perspektivy, která v sobě kombinuje trochu průzkumu, trochu boje a hlavně spoustu puzzlů.

Dugeons Of Dreadrock • Foto Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Tahle zdánlivě oddychová, avšak do jisté míry frustrující jednohubka je orámována intenzivním příběhem o záchraně bratra, který je uvězněn v kryptě Mrtvého krále. Chytrák se totiž pokoušel změnit osud lidstva, bohužel neúspěšně. Ve svém podstatě tak akorát přidělal nějaké ty problémy navíc. Záchranná mise tak může začít. Inu, co si neuděláš sám, jako by nebylo.

V úhledné a zcela začištěné pixelartové stylizaci se vydáte do stovky předem připravených dungeonů, ve kterých budete čelit pastem a nástrahám podsvětí.

V úhledné a zcela začištěné pixelartové stylizaci se vydáte do stovky předem připravených dungeonů, ve kterých budete čelit pastem a nástrahám podsvětí. Jedná se v podstatě o stovku jednotlivých levelů, které budete muset postupně zdolat. A připravte se na to, že rozhodně nepůjde o procházku růžovou zahradou. Byť se na první pohled může zdát level design dosti neohrabaný a kolovrátkový, opak je pravdou. Ač se neustále pohybujeme v temném a nepříliš nápaditém prostředí podzemních komplexů, katakomb a krypt, hlavním lákadlem hry je zejména vydařený level design, který je vzhledem k žánru a celkovém zpracování více než obdivuhodný.

Z minima maximum

Prof. Dr. Christoph Minnameier vymáčkl z minima maximum a připravil pro hráče spousty nezapomenutelných puzzlů. Průchod každého levelu nezabere více než několik sekund, ovšem pouze za předpokladu, že víte jak to. Vždy v podstatě existuje jen jedna jediná cesta a na tu je třeba přijít pěkně postaru, metodou pokus/omyl. Pointa je víceméně jednoduchá, vstoupit do dungeonu, co nejrychleji ho projít a druhou branou pokračovat zase dál. Jenže ono to tak lehké rozhodně není.

Dugeons Of Dreadrock • Foto Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

V cestě totiž stojí velké množství nástrah, se kterými je třeba se vypořádat. Konkrétně se bavíme o hromadě nepřátel jako jsou pavouci, trollové či nemrtví. Katakomby jsou plné smrtelných nástrah, nášlapných pastí, ovládacích mechanismů, teleportů apod. Díky velkému množství herních prvků jsou jednotlivé levely vždy naprosto odlišné a nabízejí pokaždé nečekanou výzvu. A je třeba říct, že postupně přituhuje. Každý průchod dalším levelem se stává více než uspokojující a je třeba uznat, že jde o jednoduchou, ale poměrně svižnou a návykovou záležitost. Nebavíme se zde o nějakém hutném a komplexním hraní, ale spíše o sérii chutných jednohubek.

Díky velkému množství herních prvků jsou jednotlivé levely vždy naprosto odlišné a nabízejí pokaždé nečekanou výzvu.

Potěší tak zejména svižnost, se kterou se dá každá obrazovka absolvovat, ale zároveň určitý pocit satisfakce při postupném zdolávání každého levelu. Přestože jsou všechny mechanismy rozkryty ihned od začátku, nikdy nebudete tušit, co vás může čekat dále.

Zdarma a bez mikrotransakcí

Titul je koncipován na šířku zařízení a díky celkové stylizaci určitě nikoho nepřekvapí jeho provozní nenáročnost. Osobně jsem recenzoval na Samsungu A52 5G, který spuštění hry téměř ani nezaznamenal. Radovat se tak mohou zejména majitelé starších telefonů, protože tuhle logickou hříčku rozjedete snad i na kalkulačce. Výhodou je rovněž jednoduché ovládání, které zahrnuje pouze pohyb ve čtyř směrech a občas nějakou tu interakci v labyrintu.

Dugeons Of Dreadrock • Foto Ladislav Novák, Dugeons Of Dreadrock

Někde zatáhnout za páku, někde mrštit kámen apod. Jestli tak čekáte, že budete při hraní Dugeons Of Dreadrock vykonávat výraznější pohybovou činnost, při které během svátků zhubnete, musíme vás zklamat. Tomu cvičení v novém roce se bohužel nevyhnete.

Titul je zcela zdarma a k našemu překvapení neobsahuje ani žádné mikrotransakce. Jedinou vadou na kráse je občasná reklama po zdárném zdolání obrazovky. Ano, je to někdy docela otravné, ale bavíme se zde o free-to-play hříčce, kterou tvořil jeden borec. Navíc zde existuje možnost zakoupit plnou verzi hry a zbavit se tak otravných reklam. Ve své podstatě ale nejde tak úplně o odstranění reklam, jako spíše vyjádření podpory vývojáři.

Titul můžete stahovat zcela zdarma skrze Google Play a AppStore.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy S22 5G, Xiaomi 12, POCO M5s a F4 GT.