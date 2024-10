Huf po výhře v derby: Odměna i pro mě, jak jsem makal. Proti Vsetínu chytá rád

Měli jste v hlavách jarní neúspěch ve finálové sérii první ligy?

„Měli. Tento zápas byl z naší strany od začátku výborný. Nějaké rozdíly jsem tam oproti minulé sezoně viděl. Chlapi makali až do konce. Na závěr jsme ti to zbytečně trošku zkomplikovali, ale to bychom nebyli my…Věřil jsem, že budeme nakonec ti šťastnější. I pro mě je to odměna za to, jak jsem makal a šel jsem si pro vítězství. Loni jsem odchytal asi nejvíc zápasů ze všech gólmanů v republice. Teď je to tak, že si to chceme víc rozdělit. Když jsem se dozvěděl, že jdu na Vsetín, připravil jsem se a šel do toho s čistou hlavou.“

Vsetín vás však ve třetí třetině místy přehrával, vyrovnal z 1:3 na 3:3. Nebyli jste až moc zatažení?

„Byli jsme lepší…Proti Vsetínu už jsem chytal tolikrát. Vím, co od něj čekat. Popravdě se mi proti němu chytá dobře. Nevím, čím to je.“

U vítězné akce v prodloužení to udělal brilantně centr Petr Holík . Má to ještě pořád v sobě, co?

„Odjakživa to v sobě má. Skvělé cítění pro hru, je skvělý hokejista. Jsme rádi, že ho tady máme. Roli, kterou má, plní výborně. Našel úplně volného hráče (Jesseho Paukka) a pak už bylo lehké dát gól. Atmosféra byla skvělá. Věřím, že na příští derby přijde ještě víc lidí.“

Vrátil se finský útočník Mikko Salmio, nejlepší střelec jarního play off. Vítáte ho zpět?

„Jo, jsme rádi, že tu je. Musí ukázat to, co v něm je. On bude makat a věřím, že skvěle zapadne do našeho konceptu. Myslím, že nám pomůže. Celou dobu tvrdě trénoval, psali jsme si. Pořád jsme byli v kontaktu.“

Takže nebylo překvapení, když se objevil před derby v kabině?

„Nebyl to šok. Sám tu chtěl být už od začátku. Trošku ho mrzelo, že nebyl. Jsem rád, že měl trpělivost a věřil, že ho budeme potřebovat. Bylo vidět, jak je šťastný, že je zpátky. V zápase skvěle bojoval. Super pro něj i pro nás.“

Vnímáte, že Vsetín a Zlín budou opět největšími favority soutěže?

„Kvalitních týmů, které můžou usilovat o nejvyšší příčky, je víc. Ta liga je rok od roku vyrovnanější. Teď má každý za úkol dostat se do play off. Pak už je to fakt jiná soutěž.“

