Moravské derby ve finské režii. Jako v extralize, mínil kouč. A co Holík?

Bývalý hokejový útočník a trenér Ján Pardavý by měl od nové sezony vést hokejisty Zlína

Nejsledovanější zápas Maxa ligy. Dva největší favorité soutěže proti sobě. Derby úhlavních rivalů. Repríza jarního finále soutěže. Co dál? Číselná fakta: Zlín-Vsetín 4:3 po prodloužení a euforie v táboře Beranů. Trhák 7. kola před téměř šesti tisícovkami diváků měl všechno. „Bylo to velmi podobné jako dřív v extralize,“ srovnával kouč vítězů Ján Pardavý, bývalý útočník soka.

Pořád to má v sobě. Záblesk geniality útočníka Petra Holíka rozsoudil souboj, v němž Zlín přišel ve třetí třetině o dvoubrankový náskok a triumf si musel vydřít v nastaveném čase. V jeho závěru si zkušený centr podržel puk na hokejce, odtáhl beka i brankáře Jana Lukáše a nejmenší hokejkou ze všech aktérů nahrál před prázdnou klec parťákovi Jessemu Pauukovi. „Holas má svoje slabiny, ale v myšlení a vidění hry je geniální,“ pronesl uznale trenér Ján Pardavý.

Dvaatřicetiletý Holík začíná napravovat předchozí špatnou sezonu. V létě na sobě zamakal, kondičně se zvedl. „Už je lepší, než byl. Věřím, že na sobě bude dál pracovat a v závěru sezony bude ještě lepší,“ vyjádřil se kouč po jeho skvělé akci. „Derby je naše,“ skandovali poté zlínští příznivci. „Vyhráli jsme zaslouženě,“ říkal Pardavý, jenž prý specifičnost duelu extra neprožíval. „Ve Vsetíně jsem byl strašně dávno. Užil jsem si to, odvedl tam práci. Už je to za mnou,“ konstatoval nevzrušeně. Výjimečnost viděl v něčem jiném. „Nasazení hráčů bylo větší než v některých jiných zápasech. Atmosféra derby je pohltí, pro ligu je to super,“ dodal.

Průsečíků, navyšující přirozenou rivalitu mezi oběma kluby, ještě přibylo. Vsetín posílil mladý obránce Adam Srdínko, jehož táta je dnes sportovním manažerem Beranů a za kopcem Sirákov sbíral na sklonku minulého tisíciletí mistrovské tituly. Na zlínské střídačce pro změnu stojí Pardavý, další symbol slavné vsetínské éry. Vynikající střelec, křídlo legendárního Jiřího Dopity. I tuto osobnost má aktuálně ve svých službách úhlavní „nepřítel“.

Vítězná aura se ve středu večer v upršeném Baťově městě rozprostřela nad Pardavým, Srdínkem a spol. Domácí nezlomilo ani neproměněné trestné střílení Holíkem, který nerozhýbal gólmana Santeriho Lipiäinena. Ve druhé třetině se utrhli na 3:1, a když Pauku vyhrál před bránou minisouboj s Lipiäinenem, ukončil krajanovo působení v jeho prvním východomoravském derby. Do brány byl povolán Jan Lukáš. V akci byl také klíčový zadák Ondřej Smetana, který o den dřív vypomáhal extraligové Kometě a narychlo se z Brna vracel do svého mateřského klubu.

Obhájce prvenství v Maxa lize nakonec dotáhl střet s rivalem k bodu. „Věděli jsme, že umíme otáčet zápasy. To jsme také dokázali. Vezeme si bodík, a kdybychom měli trošičku víc štěstíčka, mohli jsme mít tři,“ mínil útočník Matyáš Dědek, autor gólu na 1:1. Navzdory této prohře bere rozjezd ročníku jako povedený. „Ze šesti zápasů jsme ani jeden neprohráli za tři body,“ připomněl.

Zlín už nasadil staronovou posilu. Finský forvard Mikko Salmio se po minulém ročníku s Baťovým městem rozloučil. Hlavně v play off zanechal silný dojem, nasázel osm branek v osmnácti partiích. Na nové smlouvě se však nedohodl a stal se volným hráčem. Vhodné angažmá nicméně přes léto nesehnal a tak na sklonku září opět hlásil na Moravě. „Když jsem odcházel, část mého srdce zůstala ve Zlíně a vždycky tu bude. Teď jsem se vrátil do svého druhého domova. Všechno je příjemné, všichni zaměstnanci a lidé okolo jsou velmi přátelští,“ vyznal se třiatřicetiletý útočník.

V Trinity Bank Areně Luďka Čajky na konci vlály nad hlavami fanoušků žluto-modré šály. První prestižní střet favoritů Maxa ligy skončil těsným triumfem jarního finalisty soutěže. Její poslední vítěz dostane možnost na reparát v půlce listopadu na svém stadionu.

Maxa liga - 7. kolo:

Zlín - Vsetín 4:3 v prodl. (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 31. a 64. Paukku, 6. Šlahař, 21. P. Sedláček - 7. Dědek, 50. Rob, 56. Zahradníček. Rozhodčí: Skopal, Grygera - Zídek, Augusta. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 5672.

