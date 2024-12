Okál po vítězném návratu do Zlína: Nejlepší řešení! Na Kometu je pyšný

Návrat do Zlína byl pro Zdeňka Okála (vlevo) jasnou volbou poté, co skončil v Kometě • instagram.com/@hokejzlin

Sundal helmu a klaněl se fanouškům, kteří vyvolávali jeho jméno. Pak vzal do náruče synka a znova děkoval za ovace „kotle“. Prostě si naplno užíval návratu domů. „Zase mám z hokeje radost,“ vyznal se útočník Zdeněk Okál (34), jenž se v extraligové Kometě v nynější sezoně soužil. Na ledě dostával málo prostoru, proto je za staronové angažmá v rodném Zlíně šťastný. V Maxa lize začal výhrou 3:0 nad Frýdkem-Místkem. Dohoda zatím platí do konce ročníku.

Nakopl vás návrat do Zlína?

„Jasně, s klukama (Válkem a Kverkou) mě to bavilo. Jsou rychlí, dají si puk do hokejky. Hraje se jim dobře. I oni mi to ulehčili. Přišlo mi, že mám na ledě hodně minut. Po dlouhé době, proto to pro mě bylo těžké. Ale užil jsem si to velice. Jsem strašně rád, že jsem doma.“

Proč?

„Bylo to přání moje i Komety. Oni chtějí omladit kádr a jsem rád, že mě chtěl Zlín zpátky. Bylo to momentálně to nejlepší, co se mi mohlo stát. Řešili jsme to posledních čtrnáct dnů. Ve hře byl pro mě jenom Zlín. To byla priorita. Pomůžu doma manželce s dětmi. Za ty roky toho na ni bylo moc. Za to jí strašně moc děkuju. Zvládla to a teď to pro ni bude lehčí.“

Může mít hráč radost z práce, když naskočí v každém utkání jen na pár minut?

„Prostě musí přijmout roli, jaká je mu dána. Celou první sezonu jsem ji přijal a dělalo mi to radost, protože tým byl výborný. Všechno si to sedlo, i s trenéry. V té probíhající jsem toho moc nenahrál, takže spokojený být nemůžu. Ale byl jsem zraněný, zlomil jsem si žebra. Možná i proto to dopadlo takhle.“

Vnímáte herní nebo i kondiční manko?

„Spíš to herní. V Kometě mi dával hodně do těla Martin Iterský, se kterým jsem se připravoval. Je to výborný trenér.“

V Brně jste nicméně zanechal dobrý dojem. I u diváků. Cítíte to stejně?

„Doufám, že jsem tam nějakou práci odvedl. Jsem na ni pyšný. Na sociální sítě mi psali nějací fanoušci a byly to pozitivní vzkazy. Děkuju jim.“

Přízeň vám dali najevo i zlínští fanoušci. Jaké to bylo?

„Samozřejmě to pohladí na duši. Ale jsem tady, abych předvedl nějaký výkon. Chci, abychom vítězili a fanoušci stáli za námi všemi.“

Jaký mančaft mají Berani?

„Sebevědomý, rychlý. Dokáže utáhnout soupeře. Hokej je samozřejmě jiný než v extralize. Ta je víc svázána taktikou. První liga je bruslivější. A zároveň strašně těžká. Není pro každého.“

Jak blízko jste byl na konci gólu?

„Pět centimetrů od tyčky? (úsměv) Jsem rád, že tým vyhrál. Nemusím dát gól, ale kdo by ho nechtěl, že? Bylo by to krásné zpestření návratu. Musím vyzdvihnout kluky, kteří fantasticky blokovali střely. To je alfa a omega dnešního hokeje. Když neprojde puk na gólmana, je to super.“