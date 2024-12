Z Ďalogy je střelec. Nevymýšlím, řekl bek. Zábranského vítězná premiéra

Máš první zápas, tak se ukaž. Brněnští trenéři navrátilce Libora Zábranského ihned vytížili na maximum. S porcí 21:19 minut byl reprezentační bek nejvíce nasazovaným borcem vítězů v bitvě s oslabeným Libercem. „Na první dobrou podal vysoce kvalitní výkon,“ uvedl trenér Kamil Pokorný. Syn majitele klubu sice nebodoval, ovšem zapsal tři střely a dva plusové body. Při zranění Jana Ščotky mu okamžitě připadla v zadních řadách klíčová role. Stejně jako jeho kolegovi z páru.

O Marku Ďalogovi se traduje, že kdyby byl od začátku kariéry produktivnější, má dneska na svém kontě stovky zápasů v NHL, celosvětovou slávu, miliony dolarů na účtu. Vysoký zadák s nejladnějším skluzem v extralize i tak dokázal hodně. A ještě nekončí. Proti Liberci překonal svůj osobní střelecký rekord při angažmá v Brně. „Nebráníme mu v tom, aby podpořil útok. Když uvidí díru, vletí tam. Teď to zase předvedl. Procento úspěšnosti střelby má o hodně vyšší než dřív,“ postřehl Pokorný. V ofenzivních choutkách ho nebrzdí. „Je první nahoře a pak i dole. Je to něco jiného, než když propadne bek, který na tom není bruslařsky tak dobře. Marek je rychlobruslař.“

Ve čtvrtém ročníku v bílo-modrém se čahoun poprvé dostal nad pět tref, jeho exkluzivní vítězná rána pod horní tyčku byla jeho šestým zásahem. „Šance jsem měl pořád, ale nepadalo mi to tam. Tento rok to padá a jsem za to rád,“ ulevil si rodák ze Zvolena, jenž v letní přípravě piloval (nejen) střelbu se spoluhráčem Kristiánem Pospíšilem. „Tohle každému hráči pomůže, nezáleží na věku. On má ale střelbu úplně jinde,“ pousmál se na adresu krajana v útoku.

Další nejlépe střílející obránci Pokorného party (Ščotka, Gulaši, Beaudin, Davidson) mají ve své sbírce chudičký jeden zásah. Slovák je zkrátka dominantní. Jeho recept na góly? „Hlavně v té rychlosti nevymýšlet. To mi říkal i trenér brankářů. Jsem vděčný, že mi to vychází,“ pochvaloval si.

Domácí byli v polovině utkání v manku 0:2, branky Ryšavého a Jansy je však nakonec probraly. Začali se tlačit k bráně a vyplatilo se jim to. „Mužstvo ukázalo sílu. Šli jsme si za tím,“ líbilo se Ďalogovi. Závěr byl nicméně opět křečovitý, Kometa se třásla o těsný náskok, byť hrála přesilovku za zákrok Martina Ryšavého na hlavu Jakuba Fleka. „Byla to nešťastná náhoda,“ ujišťoval liberecký asistent Jan Kudrna po vyšším trestu. Nezmar Flek se záhy vrátil do hry a nezištně přihrál Hynku Zohornovi na gól do prázdné klece. „Posledních pět minut nebylo dobrých. Musíme si k tomu něco říct,“ reagoval Pokorný. „Báli jsme se, že uděláme chybu,“ připojil Ďaloga.