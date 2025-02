ZIMÁK ŽIVĚ s Flekem: Nemám kam utíkat, ale jednou… Kam by rád zamířil?

V podcastu se během hodinky rozebíralo aktuální dění v Kometě, ale i výhled do budoucna. Reprezentační opora se netají tím, že by jednou ráda zkusila cizinu. „Zatím nemám kam utíkat, ale netajím se, že bych to venku rád zkusil. Nabídka by mi ovšem musela dávat smysl, třeba finskou ligu už díky návratům kluků do extraligy převyšujeme. Zatím nebylo nic konkrétního na stole a jsem rád, že můžu pokračovat v Kometě, moc si vážím důvěry. Ale upřímně, Švýcarsko by mě ze všech destinací lákalo asi nejvíc,“ přiznává 32letý rychlík. „Musí být však zájem z obou stran a ne padesát na padesát, že já chci a oni ne,“ usměje se.

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 48 27 6 3 12 168:104 96 2. Pardubice 48 24 4 5 15 143:118 85 3. Mountfield 48 22 4 5 17 124:125 79 4. Litvínov 48 25 0 3 20 117:114 78 5. Brno 48 19 7 6 16 137:132 77 6. K. Vary 48 18 7 7 16 134:131 75 7. M. Boleslav 48 16 9 7 16 125:122 73 8. Č. Budějovice 48 17 9 4 18 131:139 73 9. Plzeň 48 14 9 8 17 106:128 68 10. Liberec 48 15 6 8 19 132:138 65 11. Třinec 48 15 5 10 18 109:117 65 12. Vítkovice 48 18 2 2 26 134:150 60 13. Olomouc 48 14 6 3 25 113:133 57 14. Kladno 48 16 2 5 25 127:149 57 Play-off

Play-off Předkolo Play-off

Předkolo Play-off Baráž