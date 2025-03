Emoce ve Zlíně, Ulrych „zahodil“ Čápa. Kouč Beranů: Ať se vyfaulují oni

Tahle série ještě bude oba týmy bolet. Hokejisté Zlína a Chomutova se do sebe ve čtvrtfinále Maxa ligy v neděli pustili ostře. Občas za hranou pravidel a fair play. Největší emoce vzbudil atak Petra Ulrycha na Zdeňka Čápa, jehož u střídačky domácích po konci prodloužení srazil na led. Obránce Beranů zůstal ležet, držel se za obličej a poté zmizel na ošetření v šatně. „Bylo to po odpískání, tohle do toho nepatří,“ mínil útočník Beranů Jakub Šlahař. Co přinese pondělní druhý díl série?