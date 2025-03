První liga zná finalistu: Zlín vyřadil Litoměřice. Mezi Vsetínem a Jihlavou rozhodne zápas č. 7

Vstoupit do diskuse (

Hokejisté Zlína vyhráli v šestém semifinále první ligy v Litoměřicích 5:1 a i potřetí po sestupu z extraligy v roce 2022 postoupili do finále druhé nejvyšší soutěže. Obhájce triumfu a vítěz základní části Vsetín zvítězil v Pelhřimově nad domácí Jihlavou 4:1 a vynutil si rozhodující sedmý zápas, který sehraje v neděli od 17:00 v domácím prostředí.

Zlín před dvěma roky neuspěl při pokusu o návrat do extraligy v baráži s Kladnem a loni podlehl Vsetínu ve finále 1:4 na zápasy. S Litoměřicemi sice prohrával po třetím utkání série 1:2, ale potom na jejich ledě uspěl po výsledku 6:2, doma zvítězil 4:1 a dnes dovršil postup.

Berani se ujali v Litoměřicích vedení v čase 8:39 díky brance Bedřicha Köhlera. V 16. minutě sice odpověděl Petr Ton, ale po třech minutách druhé části vrátil hostům náskok Petr Holík a v polovině utkání zvýšil v přesilové hře při trestu bulharského obránce Nina Tomova Fin Jesse Paukku. V 55. minutě přidal další gól Beranů v početní výhodě při vyloučení Dušana Žovince Lukáš Válek. Výsledek pečetil 112 sekund před koncem v oslabení při power play domácích do prázdné branky Pavel Sedláček.

Vsetínu, který vedl 2:1 na zápasy, ale potom prohrál v Pelhřimově 0:3 a doma 3:6, se povedl vstup do utkání. Po 108 sekundách otevřel skóre Štěpán Matějček a za 63 sekund zvýšil náskok Luboš Rob. Ve 13. minutě upravil v přesilové hře při vyloučení Jaroslava Brože třiačtyřicetiletý Tomáš Čachotský, pro něhož to byl už šestý gól v desátém utkání v letošním play off.

Před polovinou utkání ale vrátil Valachům dvoubrankový náskok Radek Prokeš a v 52. minutě dovršil výsledek v početní výhodě při trestu Tomáše Harkabuse Jaroslav Brož. Vsetín bude útočit už na čtvrtou finálovou účast za sebou, loni neuspěl až v baráži o extraligu s Kladnem. Jihlava se uchází o první finále od roku 2022.

Semifinále play off první hokejové ligy - 6. zápasy:

Jihlava - Vsetín 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Branky: 13. Čachotský - 2. Matějček, 3. Rob, 29. Prokeš, 52. Brož. Rozhodčí: Jechoutek, Cabák - Jindra, Klouček. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Diváci: 2650 (vyprodáno). Stav série: 3:3.

Litoměřice - Zlín 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Branky: 16. Ton - 9. Köhler, 23. P. Holík, 31. Paukku, 56. Válek, 59. P. Sedláček. Rozhodčí: M. Sýkora, Barek - Kokrment, Pěkný. Vyloučení: 4:7, navíc M. Vitouch (Litoměřice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 1740. Konečný stav série: 2:4.