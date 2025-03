Vsetín - Jihlava 1:3. Krach Valachů v sedmém semifinále. Kapitán Hrňa se loučil porážkou

Vstoupit do diskuse (

Valaši smutní, hoši ze Vsetína mají po sezoně. V semifinále play off Maxa ligy se doma položili Jihlavě, která je po výhře 3:1 ve finále play off druhé nejvyšší soutěže. Vítěz poslední sady se postaví Olomouci v boji o místo v extralize pro příští sezonu. „Vyhořeli jsme v koncovce, jejich gólman měl v play off životní fazonu,“ mrzelo kapitána domácího souboru Erika Hrňu, jenž v týmu končí. A možná balí i celou kariéru.

Vsetín si nadrobil sám. Doma Dukle třikrát podlehl, naposledy v neděli v boji o všechno. Vítěz základní části začal váhavě celou sérii, prohrával 0:1, pak sice otočil na 2:1, následoval však zvrat na 2:3, poté záchrana v šestém duelu v Pelhřimově, načež přišel konec nadějí na Lapači.

Dál jde tým, který v základní fázi ze šestého místa ztratil na favorita 22 bodů. „Některé zápasy byly z naší strany perfektní, další jsme však odehráli špatně. Celou sérii rozhodla naše neefektivita v koncovce, zvlášť v přesilovkách, kterými jsme si vůbec nepomohli. Dva nebo tři duely byly s nulou, góly jsme nedali, bez nich se to nedá uhrát,“ uznal Hrňa.

Borcům z Vysočiny play off sedí, hrají v něm líp než v dlouhodobé fázi, na rozdíl od vyřazeného protějšku. Nyní dostanou do pracek soubor kouče Jána Pardavého a nejsou rozhodně bez šancí. Berani si v semifinále poradili 4:2 s Litoměřicemi, kolo předtím 3:1 s Chomutovem. Finále startuje ve středu a den poté na zlínském ledě. „Chtěl bych pogratulovat Jihlavě, sérii zvládla perfektně. Hráli velice obětavě, dělali nám to strašně složité. Když už naše puky prošly, gólman je měl,“ hodnotil Hrňa.

Za výkon v nedělní bitvě sklidil velkou pochvalu zejména dvougólový Marcel Štefančík. V prvním dějství dokončil před brankou manévry své formace, po vítězné trefě 43letého nezmara Tomáše Čachotského a snížení Luboše Roba se Štefančík trefil 43 sekund před koncem do opuštěné vsetínské branky. Bylo rozhodnuto.

Návštěva 4690 diváků přihlížela v poslední části velkému ofenzivnímu tlaku domácích, promítnutý do střel 13:2 na branku Dukly, ale proti prodloužení byl pozorný Adam Beran. „Klukům jsem řekl v kabině, že se nemají za co stydět. Základní část byla parádní, letos se bohužel baráž nepovedla. Věřím, že Vsetín o ni bude bojovat příští sezonu…“

Po utkání 36letý lídr poraženého týmu oznámil, že na Valašsku skončí. „Chci vidět své malé děti vyrůstat, lyžovat, chci být s nimi doma. Neříkám, že s hokejem úplně seknu, ale dojíždění domů do Třince za rodinou bylo náročné. Pokud bych pokračoval v kariéře, bylo by to někde kolem baráku,“ vysvětlil bývalý čtyřnásobný extraligový šampion s Oceláři.