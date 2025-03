Sportovní šéf Třince o změnách v kádru, fanoušcích či velké posile. Promluvil o Daňovi s Kundrátkem

Je pravda, že většinu stávajícího kádru máte pod smlouvami?

„Skoro všechny máme pod smlouvami. Ale spekulace, které běží, třeba okolo Tomáše Kundrátka nebo Marka Daňa, jsou skutečně jen spekulace, které se nezakládají na pravdě.“

Dá se tedy stoprocentně říct, že Marko Daňo a Tomáš Kundrátek budou pokračovat v Třinci?

„Stoprocentně.“

O Marku Daňovi se v posledních dnech mluvilo hlavně v souvislosti s jeho eskapádami a prohřešky. Mluvil jste s ním o tom?

„Ve čtvrtek jsme spolu seděli a nějakým způsobem jsme si to vyříkali.“

Pokuty si zaplatí sám?

„Ano, ale všichni víme, že emoce jsou velké a prohry bolí. K životu a ke sportu patří.“

Jak moc se Oceláři pro příští sezonu změní?

„Zatím na tuto otázku nemůžu úplně odpovědět, protože se to řeší. Ale mohu potvrdit, že Tomáš Marcinko a Michal Teplý tady příští ročník nebudou. To jsou dvě jména, která jsou potvrzena, ale další jsou samozřejmě v jednání. Zásadně se to ale měnit nebude a kostra zůstane. Uvidíme, co se povede podepsat dál. Nějaké hráče, kterými bychom to chtěli doplnit, vyhlédnuté máme, ale situace není tak jednoduchá, jak si někteří představují. Není to tak, že si ukážeme na někoho a budeme ho mít. Takhle to prostě nefunguje. Máme představu, kým mužstvo doplnit, ale pak je otázka, zda se ho povede přivést.“

Povedený závěr sezony v podání Michala Teplého nepřevážil, aby zůstal?

„Dohoda, že půjde po sezoně pryč, byla už dřívější. Domluvil se s jiným týmem. Neviděl tady cestu, že by měl místo. Možná by to zpětně přehodnotil, ale už je pozdě. Je zbytečné to rozebírat.“

Příchody ještě zveřejnit nemůžete?

„Až 1. května, tak to máme nastavené. Můžu jen prozradit, že u nás bude působit Michal Kovařčík.“

Dostane stěžejní roli?

„Michal patří mezi top centry. Myslím si, že už v minulé sezoně to předváděl na repre srazech, kdy v evropské konkurenci celkem dost vynikal. Už je ve věku, kdy od něj budeme čekat zodpovědnost. Není mladý kluk, který tady přicházel z juniorky. Myslím si, že dozrál k tomu, aby mohl být stěžejní hráč.“

Chystá se odchod Petra Sikory za moře?

„Rádi bychom ho udrželi, protože si myslím, že když přijel po mistrovství světa juniorů, byl jedním z našich nejlepších hráčů. Všechno však záleží na tom, jak se rozhodne Washington, který má trumfy v ruce. Když mu dají kontrakt, budou se rozhodovat, jestli si ho vezmou, nebo ještě jeden rok ho u nás nechají. My bychom ho tady rádi měli i další sezonu.“

Jak budete letošní ročník celkově hodnotit?

„Sezonu budeme hodnotit jako nepovedenou. Od třetí čtvrtiny základní části byly naše výkony lepší. Tuším, že jsme v ní získali 23 bodů a ve čtvrté pak 24, což se počítá jako takový standard, který chcete mít. Začátek nám ale utekl a potom jsme to museli honit, což je nepříjemné, a stojí to nejen spoustu fyzických, ale i psychických sil.“

Jaké největší pozitivum byste na sezoně našel?

„Sportovně byla nepovedená, ale co beru jako velké pozitivum, je, že tady chodila největší návštěvnost za poslední roky. To mě překvapilo. Fanoušci byli neuvěřitelní. Jak každý zápas podporovali, to bylo úžasné. Patří jim za to velký dík. Samozřejmě i pro hráče to nebyla jednoduchá situace, hráli jsme dole a bylo to těžké na psychiku. Bez podpory fanoušků by to bylo ještě těžší. To, že se v závěru sezony náš obraz zlepšil, je hlavně díky fanouškům, kteří byli šestým hráčem na ledě.“

Když se sezona nevydaří, přemýšlí se nad změnou realizačního týmu. Budou trenéři pokračovat?

„Myslím si, že kromě diváků byl jeden z dalších faktorů, který nám ke konci sezony pomohl, Boris Žabka. Patří mu velký dík. Vnesl tady impuls a svůj pohled, který nebyl zatížený atmosférou, že se prohrávalo. Má velkou zásluhu na tom, že jsme se na konci sezony zvedli. Trenéři zůstávají.“