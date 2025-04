Ujčík: Chci vést Jihlavu v extralize v nové hale! Jiné nabídky z nejvyšší soutěže odmítá

Nabídky z Tipsport extraligy odmítá. „I v této sezoně nějaká byla,“ přiznává kouč Viktor Ujčík (52) v rozhovoru pro iSport.cz. S výjimkou ročního odskoku do Mladé Boleslavi zůstává věrný hokejové Jihlavě, kde je s rodinou doma a má sen vést Duklu mezi elitou v nové aréně. Ta mu navzdory zpoždění utěšeně roste před očima, denně kolem stavby chodí a jezdí na trénink týmu, který přivedl přes favorizovaný Vsetín do finále play off Maxa ligy proti Zlínu.

Překvapili jste v semifinále sami sebe?

„Hrozně se nám ulevilo, když jsme přešli v prvním kole v derby přes Třebíč. Z kluků to trošku spadlo. Vsetín vyhrál základní část, má výborné individuality v čele s první lajnou a obráncem Stříteským. Hrál dobře celou sezonu, což budilo respekt. Ale když si to sedne, je možné všechno. To se nám i letos potvrdilo.“

Přijde mi, že se Vsetínem hrajete v play off pořád…

„Pokaždé. (úsměv) Od té doby, co jsem v Jihlavě, jsme s ním hráli pětkrát. Třikrát jsme ho vyřadili. Po šestém utkání, které jsme doma prohráli, jsme byli zklamaní. Ale řekli jsme si, že to byl zápas blbec. Vůbec jsme se neměli o co opřít, zpočátku jsme dostali dva laciné góly. Sedmý zápas začal zase od nuly. Naše výhoda byla, že trénujeme na malém hřišti. Jsme na něj zvyklí. Takže nám to ve Vsetíně pomohlo. Akorát jsme měli problém s vysokými plexiskly, ty v naší malé hale nemáme. Někdy jsme nedostali puky z pásma. Ale musím klukům vzdát hold. Šli si za tím.“

Jaká je současná Dukla?

„Hrajeme hodně mladé kluky, kteří jsou schopní fyzicky a pohybově zvládat náš celkem náročný styl hokeje. Snažíme se hrát maximálně agresivně a umíme se přizpůsobit průběhu zápasu. Na play off jsme dobře nachystaní. Před sezonou jsme nakoupili nějaké kluky