Špatné hlavy Zlína. Takhle to nejde, věděl kouč Pardavý. Řádili Burkov a spol.

Dvě minuty před koncem odjel Daniel Huf z brány, Zlínští hráli v šesti proti čtyřem. Místo vyrovnání však sledovali, jak Edgars Kulda dovezl puk do prázdné klece. „Jihlava hraje kompaktně po celém hřišti, dělá nám to těžké. V první třetině nebylo nastavení našich hlav na finále, v ní jsme si to prohráli,“ mínil útočník Jakub Šlahař. „Až od druhé jsme začali hrát,“ dodal.

Berani jsou jako druhý tým základní části v sérii mírným favoritem. Čekali, že půjdou ve finále na Vsetín a celý region zase poblázní hokej. S Duklou, s níž prohráli všechny dosavadní partie v sezoně, tolik nepočítali. „Jako bychom si mysleli, že když to není Vsetín, každého jiného porazíme,“ přemítal Pardavý, jenž protivníka z Vysočiny nepovažuje za slabší výběr. „V hodně věcech se musíme zlepšit. Je potřeba zase nastavit hlavy na play off. S takovým nastavením nemůžeme jít do finále, není to každodenní záležitost,“ zdůraznil před čtvrtečním dílem číslo dva.

Hned na startu se předvedli vychvalovaní teenageři Maxim Burkov (18) s Ilarionem Kuprjanovem (19). Dohromady je jim o šest let méně než matadorovi Tomáši Čachotskému. „Celé play off jsou nebezpeční,“ upozornil asistent Karel Nekvasil. „Hokej chápou, čtou ho. Každý z nich je jiný, oba mají velkou perspektivu,“ doplnil.

Okálův gól Berany nenakopl

Technický Estonec Burkov vytáhl po souhře s Kuprjanovem skvělou střelu zápěstím k tyči, silovější Ukrajinec se blýskl baseballovou dorážkou z brankoviště. „Jsou mladí, šikovní. Nemají tolik kil, musíme je dohrávat. Nemůžeme jim dávat tolik prostoru v našem pásmu,“ nabádal Pardavý.

Okálova korekce ze sólového nájezdu Berany částečně zvedla, ale stále to nebylo ono. Jakmile Ujčíkova parta vede, umí zavřít obranu a ubránit výsledek. To ukázala už v semifinále. A nyní znova. Navíc ji opět držel brankář Adam Beran, jenž působil velmi jistě. „I nejofenzivnější mančaft Vsetín si s ní nevěděl rady a Jihlava zaslouženě postoupila.

Je extrémně těžké se proti ní prosadit, ale ne nemožné,“ zmínil Šlahař. „Nebyli jsme daleko od vyrovnání, ale nezasloužili jsme si to. Věřím, že jsme se poučili,“ přál si. „Hlavně jsme se chtěli věnovat obraně, což se nám docela dařilo. Udělali jsme tři zbytečné fauly, ale zase jsme odehráli výborná oslabení. Další den budeme zase chtít vyhrát,“ ujistil Nekvasil.