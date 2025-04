Zlín - Jihlava 1:3. Za baráží lépe vykročila Dukla a bere první bod ve finále Maxa ligy

Vstoupit do diskuse (

Hokejisté Jihlavy zvítězili v úvodním finále play off první ligy ve Zlíně 3:1. Po základní části šestá Dukla tak porazila druhé Berany i popáté v sezoně. Dukla se v první třetině dostala do vedení 2:0 díky brankám Ukrajince Ilariona Kurijanova a Estonce Maxim Burkova. Ve 34. minutě sice snížil Zdeněk Okál, ale 44 sekund před koncem dovršil vítězství při power play do prázdné branky Lotyš Edgars Kulda. Druhý duel série na čtyři vítězné se hraje ve čtvrtek od 17:30 opět ve Zlíně.