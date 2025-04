Za rok se o baráž pokusíme znovu, tvrdí zlínský Köhler. Ale dostane smlouvu?

Půjde už o čtvrtý pokus organizace, která byla dlouho pevně usazená v nejvyšší soutěži, jenže ročník 2021/21 jí těžce nevyšel, s pouhými 44 body po 52 kolech tehdy jako patnáctý celek sjel výtahem níž o jedno patro.

Ambice přesto zůstaly, v následující sezoně Berani vyhráli první ligu a v baráži si věřili na Kladno. To však s nimi rychle vyběhlo 4:0 na zápasy a bylo po dobré náladě. Rok poté ševci v ligovém finále padli se Vsetínem, letos s jeho přemožitelem z Vysočiny.

V hutné sérii svěřenci Jána Pardavého ztratili nit ve dvou prohraných utkáních v Pelhřimově, následující odvracení mečbolu v duelu č. 5 jim doma vyšlo, ale to bylo všechno. Hráči, v pátek vydatně podporovaní asi třemi stovkami hlasitých fanoušků, podlehli euforicky vyšlehané partě Viktora Ujčíka.

Když z tiché kabiny vylezl mazák Bedřich Köhler, pár metrů od něj se z jihlavského kotle valil do všech stran neskutečný rámus. Skoro nebylo slyšet slova. „Hodnotit sezonu po zápase je těžké,“ hledal slova zklamaný 40letý útočník. „Základní část jsme zvládli velice slušně, dlouho jsme vedli, potom jsme malinko ztratili rytmus a nakonec skončili druzí. Následovalo velice solidní play off, ať už v sérii s Chomutovem nebo s Litoměřicemi. Představovali jsme si, že si baráž zkusíme, ale Jihlava byla lepší a nedopadlo to,“ shrnul tok událostí se smutnou tečkou.

Berani přitom skočili do vedení, které šli hájit do třetí třetiny. Jejich výkon zůstal solidní, ovšem stejný, zatímco jihlavská touha po převratu nabývala na obrátkách. Za 11 minut Dukla utekla z minusu až na 4:1 a bylo vymalováno. „Při vedení jsme byli pasivní, za minutu nám dali dva góly a otočili. Udělali jsme hloupé fauly, dostali jsme se pod tlak. Jak se to kouše? Vyhrála Jihlava, musíme to skousnout, co jiného nám zbývá…“

Chuť pokračovat má

Kdybyste na jeden stůl postavili tučné složky kariér zlínského týmu a na druhý jihlavské, ten první se za chvíli pod tíhou statistik a úspěchů rozpadne. Jen kvintet Holík, Okál, Šlahař, Huf a Čáp má dohromady skoro 2800 startů v nejvyšší soutěži.

Jenže tenhle faktor na bojišti nerozhodoval. „Troufnu si říct a snad se nikdo neurazí, že na naší straně bylo trochu víc individualit, ale oni to uhráli disciplínou, nedělali chyby, hráli dobře zezadu,“ uznal Köhler a sympaticky vypíchl soupeřovu připravenost. „Chtěl bych poblahopřát Dukle, mám velký respekt před jejich výkony,“ ukázal v sobě profesionála.

Ve čtvrté formaci s Pavlem Sedláčkem a Stanislavem Sadovikovem dokázal narušovat jihlavské výpady, tahle trojka odváděla velmi solidní práci. Sám Köhler netajil, že si play off užil. „Zase mě to velice bavilo, s klukama se mi hraje dobře a myslím, že jsme našemu týmu přinesli to, co potřeboval. Jen mě mrzí, že jsme v sérii nedali jeden, dva góly, třeba bychom jimi otočili sérii v náš prospěch,“ zalitoval.

V situacích, jaká nastala Zlínu v pátek večer, je složité mluvit o útoku v příští sezoně. Köhler se o to pokusil. „Když budu mluvit za tým, samozřejmě to zkusíme,“ pravil odhodlaně.

Bude u toho i on? Rád by, ovšem nezáleží jenom na něm. „Mám chuť pokračovat, ještě minimálně sezonu bych dal, ale bude záležet na vedení, jestli mi nabídne smlouvu, nebo ne,“ pokrčil rameny majitel 986 extraligových startů.