Jihlava otevře arénu se Zlínem. Bude vyprodáno, tvrdí šéf Dukly. Posily? Už jedině bomba…
Velký den pro celou Vysočinu, potažmo český hokej, se blíží. Novou multifunkční arénu v Jihlavě, která bude primárně sloužit slavné Dukle, má otevřít 25. října šlágr Maxa ligy se Zlínem. „Všechno k tomu směřujeme,“ potvrdil jednatel klubu Bedřich Ščerban v rozhovoru pro web iSport. Prvních čtrnáct kol by měl Ujčíkův výběr odehrát na hřištích soupeřů.
Co může premiéru zhatit?
„Může se cokoliv porouchat…Jako kdekoliv jinde. Celá aréna je vysoko sofistikovaná, všude je spousta technologií. Budeme mít rok zkušební provoz. Patnáctého října bychom se tam měli přestěhovat a začít trénovat. Do zápasu se Zlínem, což bude první akce se vstupným a větším počtem diváků, chceme halu co nejvíce zatížit a připravit. Ale určité riziko bude vždycky.“
Kolik diváků očekáváte?
„Myslím, že bude beznadějně vyprodáno. Na hokej má být kapacita zhruba 5700 lidí. Dennodenně čelíme tlaku, kdy spustíme předprodej permanentek. Ještě ale nemůžeme, protože k tomu nemáme právní poklady. V rámci marketingu spouštíme projekt Dukla 2.0. Věnujeme tomu hodně úsilí, aby se z návštěvy haly stala i eventová záležitost.