Předplatné

Jihlava otevře arénu se Zlínem. Bude vyprodáno, tvrdí šéf Dukly. Posily? Už jedině bomba…

Jednatel jihlavské Dukly Bedřich Ščerban potvrdil, že mužstvo podle plánu odehraje první domácí zápas v nové multifunkční hale 25. října proti Zlínu
Jednatel jihlavské Dukly Bedřich Ščerban potvrdil, že mužstvo podle plánu odehraje první domácí zápas v nové multifunkční hale 25. října proti ZlínuZdroj: koláž iSport.cz
Výstavba Horácké multifunkční arény, která by měla být slavnostně otevřena v listopadu letošního roku
Slavomír Pavlíček ze společnosti SPM Invest a primátor Petr Ryška (ODS) na tiskové konferenci k podpisu smlouvy s novým většinovým vlastníkem hokejového klubu Dukla Jihlava
Výstavba Horácké multifunkční arény, která by měla být slavnostně otevřena v listopadu letošního roku
Výstavba Horácké multifunkční arény, která by měla být slavnostně otevřena v listopadu letošního roku
Výstavba Horácké multifunkční arény, která by měla být slavnostně otevřena v listopadu letošního roku
Na střeše Horácké multifunkční arény bude běžecká dráha
Dukla Jihlava by měla mít nového majitele
20
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Maxa liga
Začít diskusi (0)

Velký den pro celou Vysočinu, potažmo český hokej, se blíží. Novou multifunkční arénu v Jihlavě, která bude primárně sloužit slavné Dukle, má otevřít 25. října šlágr Maxa ligy se Zlínem. „Všechno k tomu směřujeme,“ potvrdil jednatel klubu Bedřich Ščerban v rozhovoru pro web iSport. Prvních čtrnáct kol by měl Ujčíkův výběr odehrát na hřištích soupeřů.

Co může premiéru zhatit?
„Může se cokoliv porouchat…Jako kdekoliv jinde. Celá aréna je vysoko sofistikovaná, všude je spousta technologií. Budeme mít rok zkušební provoz. Patnáctého října bychom se tam měli přestěhovat a začít trénovat. Do zápasu se Zlínem, což bude první akce se vstupným a větším počtem diváků, chceme halu co nejvíce zatížit a připravit. Ale určité riziko bude vždycky.“

Kolik diváků očekáváte?
„Myslím, že bude beznadějně vyprodáno. Na hokej má být kapacita zhruba 5700 lidí. Dennodenně čelíme tlaku, kdy spustíme předprodej permanentek. Ještě ale nemůžeme, protože k tomu nemáme právní poklady. V rámci marketingu spouštíme projekt Dukla 2.0. Věnujeme tomu hodně úsilí, aby se z návštěvy haly stala i eventová záležitost.

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů