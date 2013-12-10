18 let od poslední výhry Slavie v Lize mistrů: plzeňská dramata i snový vstup Sparty
Od posledního vítězství fotbalistů Slavie v Lize mistrů uplynulo už 18 let a od triumfu 2:1 nad Steauou Bukurešť se na něj „sešívaným“ nepodařilo navázat. Další šance přijde dnes proti Bilbau. Náročné to ale měly i další týmy – do Ligy mistrů je totiž i těžké se dostat, natož v ní skolit soupeře. Z celkových 37 pokusů získaly tuzemské týmy za toto období tři body jen šestkrát, valnou většinu z toho obstarala Viktoria Plzeň. Web iSport přináší náhled do minulosti, jak slavné zápasy vypadaly. A přidá Slavia večer proti Bilbau další vysněný triumf?
Slavia Praha – Steaua Bukurešť 2:1
19. 9. 2007
Branky: 13. Šenkeřík, 63. Belaid – 33. Goian
Trenér: Karel Jarolím
Premiérové představení Slavie v Lize mistrů je dosud výsledkově nejslavnější. Na úvod skupiny bez zraněného Vladimíra Šmicera, s prvotními rozpaky, dvěma předčasnými střídáními a navíc proti hladovým Rumunům. Ale Jarolímova parta přesto utkání dotáhla do konce a přidala do kasy tehdy obřích 17 milionů korun. „Asi můj nejdůležitější gól v kariéře,“ dmul se pýchou Zdeněk Šenkeřík na zaplněném strahovském stadionu.
BATE Borisov - Viktoria Plzeň 0:1
23. 11. 2011
Branka: 42. Bakoš
Trenér: Pavel Vrba
Definice zápasu o všechno. Plzeň při svém debutu v Lize mistrů dobře věděla, že o zisku třetího místa a jarní účasti v pohárech se bude rozhodovat s Bělorusy. Jsou příjemnější místa, kde bojovat o postup než v zamlženém Minsku, ale Pavel Vrba měl tehdy na své straně kanonýra Marka Bakoše a především rychlíka Milana Petrželu, který gól po sprintu připravil. Následovala dlouhá, ale velmi šťastná cesta domů.
Viktoria Plzeň – CSKA Moskva 2:1
10. 12. 2013
Branky: 76. Kolář, 90. Wágner – 65. Musa
Trenér: Pavel Vrba
O tom bude Tomáš Wágner vyprávět svým vnoučatům. Plzeň šla podobnou cestou jako při své dva roky staré premiéře, domácí drama s Rusy ale bylo umocněno tím, že se o třetím místě ve skupině rozhodovalo v posledním zápase. A dokonce v poslední minutě! Právě tehdy dokonal náhradník Wágner parádní otočku. Aby toho nebylo málo, šlo i o (tehdy) poslední zápas Pavla Vrby, který se rozloučil elegantním kotoulem s fanoušky. Ti měli jasno: před utkáním vyvěsili transparent, který hlásal „Ty chvíle krásnější než sex“.
CSKA Moskva – Viktoria Plzeň 1:2
27. 11. 2018
Branky: 10. z penalty Vlašič - 56. Procházka, 81. Hejda
Trenér: Pavel Vrba
Znovu Rusové, znovu s Vrbou a znovu po otočce. V mrazivém večeru zažil turbulentní utkání především Roman Procházka, který za stavu 0:1 nejprve neproměnil penaltu, aby po pauze vyrovnácím gólem nastartoval honbu za třemi body. „Už na hřišti jsem nevěděl, jestli se mám radovat, nebo plakat,“ popisoval jeden z hrdinů. Plzeň i díky němu v pátém kole skupiny, kde do té doby byla bez bodu, vstala z mrtvých, byť třetí místo ještě zajištěné neměla.
Viktoria Plzeň – AS Řím 2:1
12. 12. 2018
Branky: 62. Kovařík, 72. Chorý – 68. Ünder
Trenér: Pavel Vrba
Ze všech nedávných českých vítězství v Lize mistrů jde dodnes o to největší. Opět přišlo za dramatických okolností, Viktoria to zřejmě jinak neumí. CSKA totiž v souběžně hraném utkání porazilo Real Madrid a Plzeň musela nutně brát s favoritem výhru. Ve Štruncových sadech se objevil Patrik Schick, tehdy trápící se střelec, svou formu naštěstí pro domácí potvrdil. Byť Italové zlobili, dorážka rybičkou v podání Tomáše Chorého rozhodla o senzačním prodloužení evropské jízdy a zakončení skupiny se skvělými sedmi body. „Jsem z toho úplně vedle,“ hlásil současný střelec Slavie.
Sparta Praha – RB Salcburk 3:0
18. 9. 2024
Branky: 2. Kairinen, 42. Olatunji, 58. Laci
Trenér: Lars Friis
Pod Michalem Bílkem už Viktoria žádnou výhru v Lize mistrů nepřidala, tak musela převzít žezlo Sparta. Její velký návrat do soutěže po devatenácti letech vyšel až nebývale jednoduše. Kdo se na stadionu nestihl usadit, zmeškal Kairinenův gól, od té chvíle už šlo vše hladce. Parádní gól Laciho oblétl sociální sítě a mladý rakouský soupeř odešel s potupnou trojkou. „Magická atmosféra,“ vydechl kouč Lars Friis na téma fanoušků. Na přímo snový vstup ale už Letenští nedokázali navázat.