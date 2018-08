Slávista Novák o derby: Ze Sparty jsme se nepodělali, byl jsem dojatý

Za svou bohatou kariéru ve Slavii jste již zažil mnoho bitev se Spartou. Předpokládám, že jste si stejně užíval i tu poslední, viďte?

„Moc jsem si to užil. Pro mě to byl obrovský náboj. Měl jsem až husí kůži z toho, jak byla atmosféra perfektní. Divil jsem se, že v takovém vedru nešli lidi radši vedle na plavečák. (směje se) Byl jsem dojatý. Náš tým proti Spartě šlapal. Hrál to, co měl důrazně a se srdcem. Jsem na něj pyšný. Nepodělali jsme se z toho.“

Od sestupu Slavie v roce 2015 sice hrajete jen jedno derby za rok, ale až na výjimku jste dokázali ve všech přípradech potrápit. Čím si to vysvětlujete?

"Bude to asi fakt ta kouzelná formule, která říká, že derby nezná favorita. (směje se) Nevím jinak, čím to je. My do toho jdeme vždycky naplno. Možná, že Sparta jde s lehkým podceněním, ale my určitě ne."

Motivoval jste nějak speciálně své spoluhráče před derby?

„Myslím si, že se člověk na takový zápasy nemusí extra motivovat. Motivace prostě přijde. To ani nemusím nic říkat. Kluci si to museli pořádně užít. V týmu mám hodně těch, kteří třeba ještě derby nikdy nehráli.“

Vám jistě muselo při zápase proletět hlavou spoustu vzpomínek, že?

„Hned při rozbruslení se mi vybavilo pražské finále. (usmívá se) Na takové okamžiky si člověk rád vzpomene.“

Jste jeden z posledních hráčů v současném kádru Slavie, který pamatuje na rivalitu se Spartou v extralize. Jsou pro vás zápasy s tímto soupeřem, byť jen v přípravě, stále něčím naprosto speciálním?

„Pro mě je výjimečný každý zápas. Těším se úplně na všechny a je úplně jedno, kam člověk jede, nebo s kým hraje doma. Každopádně derby se Spartou je prostě fajn. Nemůžu říct, že je to pro mě nějaký vrchol sezony. Klíčové zápasy nás teprve čekají. Jsem však šťastný, že se vždycky v létě domluvíme a zahrajeme si. Bohužel je to jenom jednou.“

A věříte stále, že si ještě alespoň jednou zahrajete extraligové derby?

„No to by bylo skvělé. Já tomu samozřejmě věřím. Stejně tak, že bude sezona perfektní. Jinak bych dál nemohl hrát. Určitě neztrácím naději. Stát se může cokoliv. Je to dlouhá cesta, což říká každý hokejista, před kterým je nějaký dlouhý cíl. Rozhodně bych si to ale moc přál.“

Hrát tak dlouho jako Jágr? To si dokážu představit

Současný kádr Slavie je složený především z mladých odchovanců, ve kterých klub vidí budoucnost. Má tým podle vás sílu na to, aby se v nadcházejícím ročníku pokusil o postup do extraligy?

„Nevím, jak velkou má sílu, ale rozhodně má charakter. Opravdu. Kluci drží pospolu a vypadá to moc dobře, všechno však ukáže začátek sezony. Můžou vám ulítnout nějaký zápasy a pak to jde z kopce. Víme moc dobře, že ostatní týmy zbrojí hodně na postupu. My chceme sezonu odehrát se ctí, abychom každému ukázali, že jsme Slavie, se kterou se musí počítat.“

Jaké jsou vůbec vaše osobní cíle do nové sezony?

„Být platný pro tým a nějak to prostě odválet tak, aby mě to samotného s prominutím nesralo a byli spokojení spoluhráči, trenéři i fanoušci.“

Myslíte, že něco podobného si myslí i Jaromír Jágr v Kladně?

(směje se) „Je to možný. Nicméně už se na něj moc těším. Je to ikona. Každý se na Jardu těší. Jsou tady kluci, kteří ho doposud viděli maximálně tak na kartičce či v novinách. Určitě si Jágra každý užije. Kdo jiný, než právě on, by měl zaplnit stadiony. Bude to příjemné, ale vedle toho nás čeká spousta dalších zápasů, které musí absolvovat i Kladno s Jágrem.“

A to stále hrající kladenská legenda během sezony oslaví již své 47. narozeniny…

„Je to fakt divný. (směje se) Klobouk dolů před ním. Nedovedu pochopit, jak se cítí každé ráno po zápase. Je vidět, že láska k hokeji ho drží a to je jedině dobře. Ať to Jardovi vydrží co nejdéle. Je to unikát.“

Dokázal byste si představit, že budete ve stejném věku hrát hokej?

„Já si dokážu představit spoustu věcí. Mám velice bujnou fantazii. (směje se) Takže i tahle představa mě neopouští, ale bylo by to hodně těžký.“

Blaž Gregorc (vlevo) a Tomáš Šmerha (vpravo) v souboji o kotouč během utkání Slavie se Spartou







